Memòria històrica
Exhumen les restes de tres soldats republicans a Gandesa i Gratallops
Les intervencions s'emmarquen dins del Pla de Fosses 2023-2025
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha dut a terme dues excavacions arqueològiques als municipis de Gandesa (la Teuleria) i de Gratallops (Hort del Piquer), que han permès exhumar les restes de tres soldats republicans morts durant la Guerra Civil.
Les actuacions, realitzades entre els mesos de març i juny de 2025, s'inscriuen dins el Pla de Fosses 2023–2025, que estableix les línies estratègiques del Govern per localitzar, excavar i identificar persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la repressió franquista.
La Teuleria
A la zona de la Teuleria, al terme municipal de Gandesa, s'han exhumat les restes de dos combatents republicans enterrats a banda i banda del barranc. La intervenció ha estat possible gràcies a fonts documentals i testimonis orals que situaven en aquest indret un antic punt sanitari republicà durant la batalla de l'Ebre. Entre els testimonis, destaca el relat aportat el 2017 per un veí de Tivenys, que recollia la memòria d'un antic sanitari sobre les inhumacions al barranc.
Gratallops
En el cas de Gratallops, la Direcció General va programar la intervenció arqueològica arran de la troballa fortuïta de restes humanes en superfície durant uns treballs agrícoles realitzats l'any 2023 a la finca Clos Mogador, concretament a una zona coneguda com l'Hort del Piquer.
Tot i que l'excavació ha permès recuperar les restes d'un combatent, probablement vinculat al bàndol republicà, l'equip arqueològic ha constatat que el cos exhumat presenta alteracions importants atribuïbles a l'impacte d'activitats agrícoles prèvies a la zona.
Anàlisi i gestió de les restes exhumades
Les restes recuperades es troben actualment sota custòdia en un laboratori, on són sotmeses a anàlisis antropològiques i genètiques amb l'objectiu de contrastar-les amb les dades del Cens de persones desaparegudes i del Programa d'identificació genètica. Si se'n pot establir la identitat, es retornaran a les famílies. En cas contrari, es reinhumaran novament al cementiri del municipi on van ser localitzades, en condicions de dignitat i respecte.