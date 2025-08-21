Agricultura
Els pagesos del Camp de Tarragona comencen a arrencar els avellaners morts per la sequera
Un pagès afectat diu que la situació els ha provocat «molt sofriment» i no sap si tornarà a plantar el mateix cultiu
Els pagesos del Camp de Tarragona han començat a arrencar els avellaners morts per la sequera dels últims tres anys. Unió de Pagesos calcula que podrien haver 1.800 hectàrees afectades. Un dels damnificats és Josep Zacaries, pagès i president de la cooperativa de Riudoms. Explica a l'ACN que haurà d'arrencar uns 2.500 avellaners que corresponen a 8 hectàrees. Representa el 60% dels arbres que té a les finques i assegura que aquesta situació els ha provocat «molt sofriment».
Segons el Departament d'Agricultura, 33 agricultors de la demarcació han demanat els ajuts destinats a la recuperació dels cultius llenyosos, majoritàriament avellaners. Zacaries, però, no sap si en tornarà a plantar, ja que és un cultiu «molt sensible a la sequera».
A les nou del matí d'aquest dijous una excavadora entrava en una de les finques del Josep Zacaries per arrencar els avellaners morts per la sequera dels últims anys. Assegura que està «desanimat» i que aquesta situació els ha provocat «molt sofriment». Diu que els arbres estan secs des de finals de 2023 i que ja es podrien haver arrencat llavors, però han estat esperant unes ajudes del Departament d'Agricultura que no es van publicar fins al mes passat.
Comenta que tenir així el tros provocava risc d'incendi i de plagues. També destaca el factor «psicològic», el «desgast» que han patit. «Professionals o jubilats, persones que estimen el seu ofici que han hagut de veure durant dos anys les finques en aquest estat», lamenta.
És el primer terreny que neteja. Calcula que haurà d'arrencar el 60% de la seva plantació, 8 hectàrees d'avellaners, uns 2.500 arbres. El Departament d'Agricultura va treure una línia d'ajudes destinada a les inversions per a la recuperació del potencial productiu dels cultius llenyosos afectats greument per la sequera durant els anys 2023 i 2024.
Segons ha pogut saber l'ACN, 33 pagesos de la demarcació de Tarragona s'hi ha acollit, tot i que els ajuts encara no s'han resolt i, per tant, no tots en seran beneficiaris. Està destinat a professionals del sector que han patit una pèrdua de més del 30% de la producció els darrers anys, i cobrirà al 100%, les actuacions d'arrencada i replantació, entre altres accions com moviments de terra, sistemes de tutoratge i instal·lacions de reg.
1.800 hectàrees afectades
El riudomenc explica que els arbres a finals del 2023 ja eren morts. «No calia arribar a dos anys i mig» per arrencar-los, rebla mentre carrega contra l'excés de burocràcia. Zacaries també lamenta que aquestes ajudes no s'hagin fet extensibles a tots els pagesos i només s'hagin pogut acollir els professionals. Creu que només s'arribarà a un 10% dels afectats, cobrint unes 100 o 200 hectàrees de les 1.800 que podrien haver-hi, segons Unió de Pagesos, majoritàriament al Baix Camp i al Tarragonès.
«Això va en contra del territori», exclama, ja que al Camp de Tarragona hi ha petites finques, moltes d'elles de pagesos jubilats o aficionats. En aquest sentit, demana a les administracions (Generalitat, Diputació de Tarragona, consells comarcals i ajuntaments) que cal «treballar» per tenir el «territori endreçat». És a dir, que es puguin arrencar totes les plantacions que ja no produeixen i plantar-hi nous cultius.
«Nova etapa»
Zacaries diu que avui «comença una nova etapa» a l'espera de poder fer-hi noves plantacions l'any vinent. També assenyala que els agricultors esperen l'aigua regenerada de la depuradora de Reus, però avisa que si no disposen de l'aigua abans del previst (2027), ja no quedaran pagesos. «Arribarà l'aigua, però no hi haurà ningú que la vagi a buscar perquè no podrem aguantar aquesta situació», vaticina. Cal afegir, que ara per ara, l'aigua regenerada no és apta pels avellaners, ja que té un índex de conductivitat massa elevat.
El president de la Cooperativa de Riudoms indica que encara no sap què plantarà ara. «L'avellaner ha demostrat ser un cultiu molt sensible a la sequera, i en aquesta zona encara no n'hem sortit, tenim els pantans buits», apunta. Es tracta d'un territori que depèn de l'aigua del pantà de Riudecanyes i que els últims anys s'ha situat a nivells ínfims.
«El que no puc fer és que torni a passar el mateix d'aquí a uns anys, i que l'avellaner es torni a morir», diu Zacaries. Una de les opcions és l'olivera. «Hem de buscar un cultiu reticent a la sequera». A l'espera de decidir què planten, el pagès explica que, sigui el que sigui, caldrà esperar entre set i vuit anys perquè la finca sigui rendible. Ara caldrà obrir una altra carpeta, la de possibles ajudes per la caiguda de productivitat en el sector de l'avellana.