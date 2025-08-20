Meteorologia
Activada l'alerta Inuncat per fortes pluges avui a Tarragona
Segons el Meteocat, durant la matinada i fins el migdia de dijous s'espera fort vent a les Terres de l’Ebre i el Baix Camp
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de xàfecs intensos avui dimecres 20 i demà dijous 21 d’agost a diversos punts del país, especialment a les comarques del nord-est del país, i el litoral de Barcelona i Tarragona.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), avui s’esperen xàfecs que podran superar els 20 l/m² en 30 minuts a partir de les 14 hores, especialment a les comarques de la Catalunya Central (Osona), el Ripollès, i també al litoral de Barcelona i Tarragona. Les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita.
Queden fora de l’avís meteorològic la meitat oest del país (l’Alt Pirineu i l’Aran, les comarques de Ponent, i les Terres de l’Ebre).
Demà dijous 21 d’agost les precipitacions continuaran amb una intensitat més baixa, especialment durant la primera meitat del dia, i afectaran sobretot el litoral barceloní i les comarques de Girona.
El SMC també ha emès un avís de vent per demà dijous 21 d’agost durant la matinada i fins el migdia, especialment a les Terres de l’Ebre i el Baix Camp.
Seguiment hidrològic
Els organismes de conca han informat que faran seguiment actiu de l’episodi. Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCASA) posa en prealerta el seu pla d'emergència del parc fluvial del Besós.
Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni amb vehicle.
Es recomana seguir l’evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials de @emergenciescat.