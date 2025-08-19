Olivicultura
El secret de l’oli que viatja a l’Azerbaidjan
Roger Catà, mestre moliner del molí d’oli Mas Montseny del Morell, és també consultor internacional en projectes d’olivicultura
L’any 1940 va néixer el molí d’oli Mas Montseny al Morell. Va ser llavors quan Pep de Montseny i el seu fill van instal·lar la primera premsa de pedra per fer oli en una masia del segle XIX. Avui dia, 85 anys després, és Roger Catà qui encapçala la quarta generació de la família de mestres moliners. En els primers anys de vida del molí, es feia oli pels veïns del voltant del mas que s’havien interessat per la premsa de pedra. Actualment, Mas Montseny ofereix els seus serveis a tercers i treballa per uns 300 pagesos.
Roger Catà explica que «fem un servei integral de tot el que necessita un pagès producte d’olives. Ells han de programar l’entrega de l’oliva i nosaltres aportem la maquinària, els dipòsits, les envasadores i l’ajudem a crear la seva pròpia marca perquè pugui comercialitzar el seu oli».
El que caracteritza aquest negoci és que el producte dels pagesos que contracten els seus serveis no perd l’essència. «El pagès podrà guanyar més amb el seu producte i ho farà amb més sentit perquè vendrà un producte que ha fet ell mateix amb les seves mans. Un producte que neix dels seus camps», explica Catà.
Més enllà d’aquest servei a tercers, Mas Montseny també tenen camps, a partir dels quals obtenen producció pròpia de diferents varietats d’olis d’autor d’alta qualitat. La seva tasca està rebent reconeixements en l’àmbit internacional. Sense anar més lluny, l’any 2023, Evooleum —el concurs internacional d’olis d’oliva extra més prestigiós— va situar l’Oli Premium Coratina del molí del Camp de Tarragona com a cinquè millor oli d’oliva extra del món.
«La coratina és molt intensa i, sensorialment, es tradueix en un oli amarg i picant. Pels entesos en el món gurmet, la intensitat es valora molt. L’arbequina es presenta en un concurs i pot quedar entre els 100 millors olis, però en ser un oli més suau, acostuma a ser per tots els públics», esclareix Catà.
L’èxit del seu producte no entén de fronteres i arriba a països d’arreu del món. «Principalment, l’oli surt a Europa i, puntualment, tenim algunes vendes a l’estranger: a països de l’Àsia com el Japó o el Pakistan», afirma. El morellenc explica que, si fa un parell d’anys es va disparar el preu de l’oli és «perquè hi ha una conscienciació mundial en relació amb el fet de fer esport i cuidar-se. La dieta mediterrània és de les més saludables i té l’oli d’oliva verge extra com a producte clau».
Roger Catà, més enllà de ser mestre moliner, és des de fa uns anys consultor internacional. Actualment, treballa en projectes en països com Colòmbia o l’Azerbaidjan. Catà explica que «són països que potser tenen diners i terra per plantar oliveres, però no tenen els coneixements i jo m’encarrego d’assessorar-los. Els explico quines varietats s’adapten millor a les seves condicions, els avanço els problemes que poden tenir de nutrició i sanitat, faig formacions al personal, els ajudo a dissenyar un molí, entre altres coses».
El següent pas del molí d’oli, segons Catà, és «continuar donant el millor servei als pagesos del Camp de Tarragona que vulguin fer el seu propi oli i marques. Podem anar a fer les Amèriques, però el consumidor tarragoní i català és el nostre objectiu». «Volem que la gent conegui i consumeixi l’oli d’oliva verge extra de qualitat que té el costat de casa», conclou.