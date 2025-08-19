Diari Més

Nou avís per pluges intenses en les pròximes hores a Tarragona

El Meteocat indica que podrien produir-se fortes precipitacions a la demarcació aquesta tarda i dimecres

Imatge d’arxiu d’un episodi de pluja a Reus.Gerard Martí

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per l’arribada de noves i fortes precipitacions a la demarcació de Tarragona. De fet, el Meteocat ha activat l’avís groc -perill moderat- a diverses comarques de la província per la probabilitat que caiguin més de vint litres per metre quadrat en mitja hora.

L’avís groc, activat per a aquesta mateixa tarda i demà dimecres, afecta les comarques del Baix Camp i del Tarragonès. El Meteocat també indica que aquestes intenses pluges podrien anar acompanyades de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra.

