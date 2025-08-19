Societat
Engeguen una línia de 9 milions en ajuts perquè ajuntaments rurals puguin desenvolupar projectes
La Generalitat vol donar "musculatura tècnica" a uns 600 petits municipis
El Govern ha posat en marxa una línia d'ajudes als ajuntaments rurals per ajudar-los a finançar projectes dotada amb 9 milions d'euros. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que uns 600 petits municipis de menys de 2.000 habitants que no tenen "musculatura tècnica" per elaborar projectes que han d'acabar esdevenint una obra tinguin finançament per poder dur a terme aquest pas previ.
Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, entrevistat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Dalmau ha avançat que aquesta legislatura preveuen fer arribar fibra òptica al 100% de municipis del país o que han doblat la quantia del pla únic d'obres i serveis dels ajuntaments fins als 500 milions d'euros.
També ha dit que el pla únic d'obres i serveis dels ajuntaments tindrà un pressupost de 500 milions d'euros, el doble que fins ara, i que posarà "especial atenció als municipis més petits". "Això vol dir que tots els municipis de Catalunya tindran entre 400.000 i 800.000 euros per fer canalitzacions, pavimentació de camins rurals, nou enllumenat, etc.", ha assegurat.
En aquest sentit, ha celebrat l'acord que es va tancar a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat perquè la fibra òptica pugui estendre's per carreteres estatals com l'eix transpirinenc N-260. "Era una qüestió de justícia. Catalunya no es pot permetre tenir un país que avança a dues velocitats: el món urbà per un cantó i el món rural per l'altre. El món rural necessita poder tenir mateix accés a serveis públics, mateixa garantia d'igualtat d'oportunitats, tenir cobertura i estar connectat a la fibra òptica", ha argumentat el conseller, que ha confiat arribar al 80% de cobertura de fibra òptica al país aquest any. De fet, aquest 2025 s'ha arribat a 7.454 quilòmetres de xarxa i a 684 municipis, 1.433 quilòmetres més que a l'inici de la legislatura.
Paral·lelament, ha revelat que s'està treballant amb les empreses operadores de telefonia mòbil per garantir un pla de desplegament de cobertura en poblacions rurals i evitar que zones d'alta muntanya o aïllades es quedin sense servei. Això inclou cobertura per al 100% dels municipis i disposar d'un "protocol d'incidències" en cas d'avaries i interrupcions del servei.
Secretaris i interventors: "Un drama"
Els ajuntaments catalans pateixen un problema de falta de secretaris i interventors. Segons Dalmau, de 1.500 places només n'hi ha cobertes oficialment unes 500. "És un autèntic drama", ha advertit.
Per revertir-ho, la Generalitat ha acordat amb el govern espanyol la convocatòria de 218 places gestionades "des de Catalunya" i també que es traspassi al Govern la competència que gestiona aquestes dues figures clau per als ajuntaments.
S'han presentat a aquestes oposicions més de 1.000 persones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'encarregarà de part del procés selectiu, que inclourà sessions específiques sobre la regulació catalana. El Govern preveu cobrir aquestes 218 places a partir de l'estiu de 2026.