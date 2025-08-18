Societat
Tres municipis de Tarragona posen en marxa un sistema intel·ligent per gestionar el turisme
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip compten amb una nova plataforma digital per recopilar dades i planificar i gestionar la destinació
La Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), integrada per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, ha posat en marxa un nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una nova plataforma digital, accessible des del web de la MIDIT. Inclou eines per recopilar, centralitzar i gestionar dades turístiques amb les quals millorar la planificació i promoció de la destinació i promoure «un model més innovador i sostenible».
El sistema intel·ligent és una de les accions del pla de Sostenibilitat Turística Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada i s'ha finançat amb fons europeus Next Generation.
El sistema concentra informació d'interès públic i oficial procedent de diverses fonts, també d'organismes nacionals i estatals, així com dades específiques de les oficines de turisme i els punts d'informació dels tres municipis. En centralitzar dades sobre fluxos de visitants, tendències de cerca i altres indicadors, el sistema permetrà als agents locals, empreses i administracions prendre decisions més «informades i estratègiques», contribuint a «un desenvolupament més sostenible i competitiu» de l'oferta turística a la zona.