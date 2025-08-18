Economia
Les exportacions incrementen un 5,3% al juny a Tarragona i l'Ebre, fins als 1.016 MEUR
Les vendes a l'estranger s'han reduït un 1,7% en el primer semestre en comparació amb el mateix període de l'any passat
Les exportacions a Tarragona i les Terres de l'Ebre han incrementat un 5,3% al mes de juny, fins als 1.016,1 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia. Per contra, les vendes a l'exterior dels primers sis mesos de 2025, pateixen una reducció de l'1,7% interanual, amb unes vendes acumulades en el primer semestre de 5.730,6 milions d'euros.
Les exportacions a Tarragona i l'Ebre suposen el 3% del conjunt de l'Estat, similar a les importacions (3,4%) que es van elevar als 1.254,5 milions d'euros, un 11,2% menys que al juny de l'any passat. Els productes amb més sortida internacional a Tarragona i l'Ebre, al juny d'enguany, han estat els químics i les manufactures de consum.
Les exportacions de productes químics a les comarques tarragonines i ebrenques han assolit els 300,3 milions d'euros, amb un increment del 3% i un pes en les exportacions estatals del 29,6%. Ara bé, les vendes a l'estranger de manufactures de consum s'han disparat un 97,2% amb 190,6 milions d'euros de volum, un 18,8% del total a l'estat espanyol. Pel que fa a les importacions d'aquests productes, dels químics se n'han comprat un 9,5% menys amb 182,7 milions d'euros, i dels productes de consum les importacions han incrementat un 167,6%, amb unes compres de 136,2 milions d'euros.
Durant els sis primers mesos de l'any, els productes químic són dels més exportats, amb 2.058,8 milions d'euros, un increment 4,6% interanual. Les importacions en el sector s'han mantingut estables respecte al primer semestre del 2024 amb 1.344,7 milions d'euros de compres. També es mantenen entre els més exportats els béns d'equip amb 1.010,9 milions d'euros de vendes entre gener i juny, un 7,4% més que l'any anterior. En aquest sector les importacions van créixer fins als 1.231,2 milions d'euros un 17,8% més.