Mobilitat
Els trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid circulen amb retards
Retards a les línies R14 i R15 per un problema entre Reus i Alcover
Una incidència a les instal·lacions entre Reus i Alcover provoca retards a les línies de l’R14 i l’R15 des de les 7 del matí. Les demores són d'uns 20 minuts de mitjana. Tècnics d'Adif estan treballant en la reparació.
D’altra banda, una incidència en la senyalització entre Les Borges Blanques i L'Espluga de Francolí afecta els trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid amb retards de 20 minuts de mitjana.
La incidència a les instal·lacions de l’estació de Calella que ha afectat el servei de l'R1 i l'RG1 aquest dilluns ha quedat solucionada. Renfe informa que s’estan recuperant de forma progressiva les freqüències i horaris habituals, amb afectacions que poden superar els 20 minuts.