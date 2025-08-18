Música
El Festival Jordi Savall tanca la 5a edició amb més de 10.000 assistents i 8.700 entrades venudes
Els organitzadors calculen que el certamen té un impacte econòmic d'entre 2,5 i 3 milions d'euros
El Festival Jordi Savall ha tancat la cinquena edició amb 10.162 assistents, segons els organitzadors. En total, s'han venut 8.702 entrades i 1.400 persones han participat en activitats paral·leles, les xifres més altes registrades fins ara pel certamen.
Durant una setmana, el monestir de Santes Creus, el santuari de la Serra de Montblanc, el Convent de les Arts d'Alcover i l'església de Sant Francesc de Valls han estat els escenaris de diversos concerts de música antiga. El festival ha comptat amb 142 músics de 20 nacionalitats. Els promotors calculen que el Festival Jordi Savall té un impacte econòmic estimat és d'entre 2,5 i 3 milions d'euros.