El desplegament de la fibra òptica pública s’accelera al Camp de Tarragona
La Generalitat connecta municipis de l’Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca i Tarragonès i preveu noves connexions
La xarxa pública de fibra òptica de la Generalitat continua expandint-se amb força i ja connecta 684 municipis catalans, un 72% del total. Entre ells hi ha una quarantena del Camp de Tarragona, que han anat incorporant-se al llarg de la legislatura i que continuaran sumant-se en els propers mesos, segons les previsions del Govern. Aquesta infraestructura, que ja supera els 7.450 quilòmetres desplegats, és clau per reduir la bretxa digital i garantir la cohesió territorial, afavorint que ciutats i pobles petits puguin accedir a serveis digitals de qualitat.
Des de l’inici de la legislatura, al Camp de Tarragona han obtingut punt d’accés municipis com Aiguamúrcia, Alforja, Cabacés, el Pont d’Armentera, la Bisbal de Montsant, Pratdip, Querol, Senan, Vilaplana i Vinyols i els Arcs, entre d’altres. A aquests s’hi han afegit, en la fase següent, noms com Aliò, la Secuita, Sarral, Renau, Riudecanyes, l’Espluga de Francolí, Cabra del Camp, Blancafort, Barberà de la Conca, Nulles o Pontils. La llista reflecteix un creixement constant que ha permès cobrir bona part de les comarques tarragonines, des de la Conca de Barberà fins al Priorat i l’Alt Camp.
De cara al que resta d’any, la planificació preveu que nous municipis del territori s’incorporin a la xarxa. Localitats costaneres i de l’interior com Altafulla, Creixell, Torredembarra, Roda de Berà, la Riera de Gaià, el Catllar, la Nou de Gaià, la Morera de Montsant, el Molar, Pratdip o l’Argentera formen part de les previsions. També hi apareixen Salomó, les Piles de Gaià, Pira, Duesaigües o Rocafort de Queralt, que veuran reforçada la seva connectivitat gràcies a aquesta aposta pública.
El Departament de la Presidència de la Generalitat recorda que la xarxa no només connecta serveis públics com escoles, centres de salut o dependències municipals, sinó que també està oberta a les operadores privades per fer arribar serveis de connexió a la ciutadania i a les empreses. La inversió acumulada ja supera els 300 milions d’euros, amb un retorn social calculat en 12,85 euros per cada euro invertit.
En el conjunt català, hi ha 650 quilòmetres més en obres que permetran arribar als 739 municipis connectats abans d’acabar el 2025 i superar els 8.000 quilòmetres de xarxa.