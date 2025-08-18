Meteorologia
Alerta vermella per pluges intenses a Tarragona: aquestes són les comarques més afectades
Les pluges podrien anar acompanyades de tempesta, pedregades, forts vents, tornados o mànegues d’aigua
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dilluns un avís per temps violent a Tarragona, actiu entre les 16:19 h i les 18:19 h. Es preveu la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km/h, tornados o mànegues d’aigua. El nivell de perill assignat pel Meteocat és el màxim possible.
L’avís vermell (risc molt alt) afecta la comarca de la Terra Alta, on s’espera que les condicions meteorològiques siguin especialment adverses. A més, s’ha activat l’avís taronja (risc alt) a la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, mentre que l’avís groc (risc moderat) s’ha aplicat al Montsià.