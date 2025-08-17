Incendis
Tanquen tres espais naturals al Camp de Tarragona per l'extrem risc d'incendis
Espais de les serres de Cardó - el Boix i els Ports, a les Terres de l'Ebre, també tenen restriccions d'accés
Catalunya viu aquest diumenge 17 d'agost una jornada d'alt perill d'incendi que ha comportat el tancament preventiu de tres espais naturals com a mesura preventiva al Camp de Tarragona. Concretament, els espais restringits són les Muntanyes de Prades, la serra de Montsant i les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs. A més, a les Terres de l'Ebre també s'han tancat espais de les serres de Cardó - el Boix i els Ports.
Una situació que s'estén a tot el territori català amb un total de 9 espais naturals amb restricció d'accés, ja que s'han de sumar el Cap de Creus, la serra de l'Albera, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig. Aquesta situació coincideix amb el pitjor dia de l'onada de calor, en què Protecció Civil va advertir que s'assolirien temperatures de fins a 44ºC.
Pel que fa als municipis, els Agents Rurals han activat el Pla Alfa per risc d'incendis a 133 municipis catalans en el nivell 4, el més alt. A més, altres 189 localitats estan també en el nivell 3. En el cas de la província de Tarragona és una de les zones més afectades per aquest risc d'incendis. La totalitat dels municipis de la comarca del Priorat estan en el nivell 4 del Pla Alfa, mentre que gairebé totes les poblacions del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, Terra Alta i el Baix Ebre també estan en el nivell màxim d'alerta per risc d'incendis.
Les mesures restrictives van entrar en vigor a partir de les 8 hores del dissabte 16 d'agost i s'estendran fins al dimarts 19 d'agost. Amb el nivell 3, se suspenen totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i, amb el nivell 4, comporta el tancament dels espais naturals on només poden accedir els veïns. El Pla Alfa no tan sols estableix el grau de perillositat per les elevades temperatures, sinó també per altres factors com un índex d'humitat baix o ratxes de vent fortes, elements de risc en la propagació d'un incendi. En aquest sentit, els Agents Rurals apunten que es preveu una humitat molt baixa per sota del 30% i ratxes de vent superiors als 30 km/h. Per aquest motiu, han fet una crida a la "prudència" per part de la ciutadania perquè no accedeixin als espais naturals i, en cas de veure una columna de fum, avisin immediatament al telèfon d'emergències 112.