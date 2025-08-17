Calor
Protecció Civil alerta que avui serà "el pitjor dia" de l'onada de calor amb temperatures de 44ºC
Es demana a la població extremar les precaucions evitant exposar-se al sol i hidratant-se
Protecció Civil alerta que avui diumenge 17 d'agost serà "el pitjor dia" de l'onada de calor que pateix Catalunya amb temperatures que poden arribar als 44ºC al sud del país. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha advertit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que hi haurà una calor "generalitzada" i "forta", acompanyada de nits molt caloroses "no només al litoral".
Per aquest motiu, Solé ha demanat a la ciutadania extremar la precaució, evitant exposar-se al sol i hidratant-se. "Anem amb molta cura de no estar sota de la insolació del sol i les activitats físiques intentem limitar-les el màxim possible", ha demanat. A més, també recomana extremar aquestes recomanacions amb les persones grans, els malalts i els infants i assegurar-se que "beguin prou aigua". "En cas que tinguéssim alguna incidència o pensem que algú pot necessitar assistència mèdica truquem al 112, demanem aquesta assistència mèdica i passem demà el dia d'aquesta manera, evitant el sol, evitant les activitats fortes, hidratant-nos i, sobretot, també tenint aquesta vigilància per a les persones vulnerables", ha insistit.
La previsió és que l'onada de calor vagi amainant a partir de dilluns i que dimecres baixin les temperatures i hi hagi tempestes. Protecció Civil ha advertit que aquest canvi de temps pot provocar patacs d'aigua i Solé ha reclamat que "siguem també prudents quan arribin". A més, de cara a dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya restringeix l'episodi de calor a les comarques de Ponent, però la subdirectora de Protecció Civil també ha advertit que no serà una baixada molt brusca de temperatures, sinó que s'ajustarà més a la temperatura mitjana d'aquesta època de l'any.
Risc d'incendi
Una situació climatològica que també té els seus efectes en el territori, especialment en zones del Camp de Tarragona. A causa de les elevades temperatures, la baixa humitat i la previsió de ratxes de vent superiors als 30 km/h, els Agents Rurals han activat el Pla Alfa en el nivell 4, el màxim, en 133 municipis de tot Catalunya. A més, s'han tancat nou espais naturals, entre ells les Muntanyes de Prades, la serra del Montsant i les Muntanyes de Tivissa - Vandellòs.