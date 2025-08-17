Meteorologia
Miami Platja registra la segona temperatura més alta de Catalunya aquest diumenge
El nucli de Mont-roig del Camp ha arribat als 40,7 graus
El Camp de Tarragona és un dels epicentres de l'onada de calor que ha arribat a Catalunya aquest cap de setmana del pont d'agost. El litoral i prelitoral sud del país ha acumulat durant el dia d'avui les temperatures més altes, amb localitats que han sobrepassat els 40 graus.
Ben entrat al migdia, algunes localitats del territori han començat a registrar temperatures que rondaven —i fins i tot superaven en alguns casos— els 40 graus. Un dels grans protagonistes de la jornada ha estat Miami Platja, que ha registrat la temperatura més alta del territori, amb 40,7 graus. A més, també ha liderat la classificació de temperatures més altes de Catalunya fins als volts de les 16 h.
Ha estat llavors quan Aldover ha aconseguit superar el nucli de Mont-roig del Camp en sobrepassar els 41 graus. Altres municipis del territori com Torroja del Priorat i Nulles també han patit de valent la calor d’avui amb 40,1 graus i 39,9 respectivament.