Diverses comarques de Tarragona i l'Ebre, en perill extrem d'incendi

El Govern manté les restriccions per aquest dilluns i continuaran tancats els 9 espais naturals

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra controla que ningú accedeixi als gorgs de la Febró

Redacció ACN

El Govern ha anunciat que aquest dilluns es mantindran les actuals restriccions per tal d'evitar incendis forestals. Així, continuaran tancats els 9 espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es podran fer certes activitats al medi natural. 

A més, hi haurà 116 municipis de 13 comarques diferents en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta. 

Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'aquest diumenge, que ha estat el zenit del risc d'incendis d'aquest estiu per l'onada de calor, la baixa humitat i el vent. El perill, però, segueix molt alt a Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà.

