Meteorologia
El Govern demana «màxima prudència» davant la tarda més crítica per calor i risc d'incendi extrem
La temperatura més alta de Catalunya fins les 16h l'ha registrat Miami Platja amb 40,7 graus. La calor nocturna afectarà amb més intensitat el litoral tarragoní
El Govern fa una crida a la «màxima prudència» davant la tarda més crítica del que portem d’estiu pel que fa a la calor intensa i el perill d’incendi extrem. Aquest migdia s’han fet una nova reunió del comitè tècnic del pla INFOCAT, encapçalada pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Nuria Parlon.
A les comarques tarragonines ja s'han assolit temperatures que han superat els 40 graus. La més alta de Catalunya fins a les 16h, de fet, s'ha registrat a Miami Platja, amb 40,7 graus. A Nulles s'ha arribat als 39,9 graus i també s'ha arribat als 40 graus a l'Ametlla de Mar i als 40,4 graus a Aldover.
Avui diumenge, es manté en ALERTA el pla PROCICAT per l’onada de calor, i s’arriba al pic de calor molt intensa amb un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de 6 sobre 6 a l’Empordà i Pla de l’Estany, i a tot el litoral i prelitoral central i sud, amb temperatures que poden arribar als 44º. També hi ha avisos per calor a gairebé la resta del país excepte al Pirineu i Prepirineu i punts de la Catalunya Central.
Nits tòrrides
La calor nocturna per la matinada de diumenge a dilluns afectarà pràcticament tot el litoral, des del sud (amb més intensitat) i fins al Maresme, i també les comarques de Lleida i interior de Tarragona. Per dilluns a la tarda es manté l’avís per calor intensa diürna, restringit únicament a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell i Garrigues. Segons les previsions actuals de l’SMC, l’avís per calor intensa diürna finalitzaria demà dilluns a les 20 hores. Pel que fa a la calor nocturna, la nit de dilluns a dimarts encara es mantindran els avisos a les comarques del Baix Llobregat i Barcelonès.
156 persones ateses
Pel que fa a la calor, entre el 14 i el 16 d'agost, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 156 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes atencions, en un 60% s'ha requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a l’afectat a un centre sanitari. La resta, un 40%, han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Un 51,6% dels afectats han estat dones i un 48,4% homes. La Creu Roja també està donant suport amb l’alerta per calor, reforçant els consells a través dels serveis de teleassistència.