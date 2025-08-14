Diari Més

El turisme encara el pont d’agost amb previsions optimistes

Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'espera una ​ocupació de fins al 95% 

Cambrera de pisos preparant el llit d'una habitació de l'Hotel Num davant l'arribada de clients prevista pel pont de la Puríssima.ACN

Redacció ACN

El sector turístic encara el pont d’agost amb previsions optimistes arreu de Catalunya. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es preveuen ocupacions del 90 i el 95% aquests dies centrals de l'agost, segons ha destacat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona i l'Ebre (FEHT). Es preveu que el mes es tanqui amb un 80-85% d'ocupació i en general, des de la federació valoren que la temporada turística -que es va donar per iniciada als volts de Setmana Santa- «està sent bona».

Tots els mercats estan funcionant bé, tot i que els turistes estatals es continuen concentrant entre meitat juliol fins a aquesta segona quinzena d'agost, i altres visitants, com els britànics i els francesos «venen abans». «Darrerament, les temporades no són marcades tan clarament com abans. Abans, del 15 de juliol al 15 d'agost era el 'súmmum', per entendre'ns i ara el juliol és un mes més irregular», ha explicat Guardià. «Per contra, l'agost, aguanta més fins al final, que abans, a partir del 15, 16, 17, es notava una baixada important i ara aquesta baixada no es nota tant», ja afegit.

Des de la FEHT, celebren aquesta desestacionalització, també de l'agost, i que la temporada «s’allargui» més enllà de la primera quinzena. «El que volem més és que no hi hagi tanta ocupació al mes d'agost i que segueixi creixent el setembre, l'octubre, inclús el novembre. I al revés també, el març, l'abril, el maig, el juny. Que puguem tenir una línia més continuista durant tota la temporada», ha reivindicat el portaveu.

Així i tot, les vacances escolars i el tancament de moltes empreses a l'agost, fa que l'ocupació estigui especialment disparada aquests dies. L'agost «és la joia de la corona» del sector i també el mes amb més oferta d'allotjament, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre, on també estan registrant bones xifres d'ocupació els pròxims dies. Que sigui «pont», no «vehicula massa» les xifres d'ocupació, però «ajuda a rematar forats», ha apuntat Guardià.

Els visitants a les comarques de Tarragona i l'Ebre aquests dies són sobretot catalans i espanyols, seguit dels francesos, britànics i els irlandesos, que han ocupat el quart lloc que abans tenia el turisme rus. També es reben visitants d'Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Portugal.

