Turisme
El turisme encara el pont d’agost amb previsions optimistes
Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'espera una ocupació de fins al 95%
El sector turístic encara el pont d’agost amb previsions optimistes arreu de Catalunya. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es preveuen ocupacions del 90 i el 95% aquests dies centrals de l'agost, segons ha destacat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona i l'Ebre (FEHT). Es preveu que el mes es tanqui amb un 80-85% d'ocupació i en general, des de la federació valoren que la temporada turística -que es va donar per iniciada als volts de Setmana Santa- «està sent bona».
Tots els mercats estan funcionant bé, tot i que els turistes estatals es continuen concentrant entre meitat juliol fins a aquesta segona quinzena d'agost, i altres visitants, com els britànics i els francesos «venen abans». «Darrerament, les temporades no són marcades tan clarament com abans. Abans, del 15 de juliol al 15 d'agost era el 'súmmum', per entendre'ns i ara el juliol és un mes més irregular», ha explicat Guardià. «Per contra, l'agost, aguanta més fins al final, que abans, a partir del 15, 16, 17, es notava una baixada important i ara aquesta baixada no es nota tant», ja afegit.
Des de la FEHT, celebren aquesta desestacionalització, també de l'agost, i que la temporada «s’allargui» més enllà de la primera quinzena. «El que volem més és que no hi hagi tanta ocupació al mes d'agost i que segueixi creixent el setembre, l'octubre, inclús el novembre. I al revés també, el març, l'abril, el maig, el juny. Que puguem tenir una línia més continuista durant tota la temporada», ha reivindicat el portaveu.
Així i tot, les vacances escolars i el tancament de moltes empreses a l'agost, fa que l'ocupació estigui especialment disparada aquests dies. L'agost «és la joia de la corona» del sector i també el mes amb més oferta d'allotjament, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre, on també estan registrant bones xifres d'ocupació els pròxims dies. Que sigui «pont», no «vehicula massa» les xifres d'ocupació, però «ajuda a rematar forats», ha apuntat Guardià.
Els visitants a les comarques de Tarragona i l'Ebre aquests dies són sobretot catalans i espanyols, seguit dels francesos, britànics i els irlandesos, que han ocupat el quart lloc que abans tenia el turisme rus. També es reben visitants d'Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Portugal.