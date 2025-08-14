Meteorologia
La Generalitat activa l’alerta per l’onada de calor dels pròxims dies
El Meteocat preveu que superen els 40ºC a les Terres de l’Ebre
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla Procicat per calor intensa que s’allargarà fins a principis de la setmana vinent. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que a partir d'avui la calor s’estendrà a Ponent i les Terres de l’Ebre, amb màximes superiors als 40ºC, i de cara dissabte s’hi afegirien les comarques de la Catalunya Central i Prepirineu Oriental.
Protecció Civil demana extremar les precaucions i tenir cura de les persones més vulnerables, com infants i gent gran. Amb aquesta alerta, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2.
La Generalitat demana als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari utilitzar-los i tenir especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques.
També recorda que hi ha a l’abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, espais públics que poden servir d’aixopluc en situacions meteorològiques extremes, com les onades de calor.
Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública de Catalunya aconsellen, per fer front a la calor, hidratar-se molt sovint, bevent força aigua, evitant l’alcohol i no fer àpats copiosos. També, en la mesura del possible, evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació. A més, indiquen que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra o barret de palla i beguin més aigua de l’habitual.
Entre altres recomanacions, també indica que si es practica esport com córrer o anar en bicicleta, cal fer-ho a les hores de menys calor. Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa, la Generalitat indica que una bona solució és passar almenys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.
A més, posa l'accent en la cura de les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, que poden no tenir sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. En aquest sentit, es recomana visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar que estan bé. També demana no deixar mai un infant tancat dins el vehicle, ni que sigui per poca estona. En el cas dels animals, cal pensar en el seu benestar i treure’ls a passejar en les hores més fresques i que durant el dia estiguin a l’ombra i tinguin aigua a l’abast.