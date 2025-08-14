Cultura
El Festival Jordi Savall reivindica la «diversitat» i el «diàleg» a través de la música
L'ensamble Hespèrion XXI ressegueix l'evolució de la improvisació musical al monestir de Santes Creus
El Festival Jordi Savall celebra enguany el cinquè aniversari amb una programació que passa majoritàriament pel monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia), fent parada en altres localitats com Montblanc, Valls i Alcover.
El músic i director Jordi Savall ha destacat que l'edició se centra en la «diversitat», per això hi ha intèrprets vinguts d'arreu del món. «L'objectiu és mostrar que al món hi ha bellesa i que aquesta no ens separa, sinó que ens uneix», ha explicat a l'ACN. També ha reivindicat la cultura i concretament la música com «l'únic camí per dialogar» en mig d'una geopolítica convulsa. Aquest dimecres a la nit, Santes Creus ha acollit el concert de l'ensemble Hespèrion XXI resseguint l'evolució de la improvisació i la variació musical.
La plaça de Sant Bernat del monestir de Santes Creus s'ha emplenat amb un miler de persones per seguir la tercera nit del Festival Jordi Savall amb el concert Altre Follie. Enrike Solinís a la guitarra, Andrew Lawrence-King tocant l'arpa barroca espanyola, Xavier Puertas al violone, el percussionista David Mayoral i Jordi Savall a la viola de gamba soprano i la direcció, han fet un repàs a l'evolució i la història de la improvisació i la variació musical.
Es tracta d'una formació única, creada ad hoc per aquesta ocasió. Han interpretat temes com la folia, la romanesca i la xacona, «que van ser l'origen de l'art instrumental del renaixement i fins al barroc», ha apuntat Savall. Ho han fet amb un repertori amb influències orientals i sud-americanes. La folia fa referència a una dansa portuguesa que apareix a finals del segle XV i que va anar evolucionant com a ball popular fins a pertànyer a la noblesa. «Es ballava amb molta joia i es creava un ambient molt excitant i alegre», ha detallat el músic.
«La diversitat que ens uneix»
El tema principal del certamen del 2025 és la «diversitat». El cartell el conformen artistes del Senegal, de l'Índia, Síria, el Marroc, Armènia, Turquia i altres països. «Aquest és l'objectiu del festival, mostrar que al món hi ha bellesa i que aquesta bellesa no ens separa sinó que ens uneix», diu Savall. «És important recordar que la cultura és l'únic camí que tenim per poder dialogar amb totes les formes que existeixen al món, perquè la música, sobretot, ens permet parlar directament al cor», afegeix.
Cinquè aniversari
El Festival Jordi Savall celebra enguany el cinquè aniversari. L'ideòleg del certamen diu sentir-se «feliç» perquè des que estan a Santes Creus «s'ha engrandit». També s'ha mostrat satisfet pel creixement a altres municipis com Valls, Montblanc i Alcover, i ha comentat que volen continuar ampliant el projecte.
El Festival Jordi Savall va crear-se després que el Monestir de Poblet decidís el 2021 suspendre per segon any consecutiu el Festival de Música Antiga que se celebrava dins el recinte monàstic de la Conca de Barberà a causa de la pandèmia. Enguany, el Festival Jordi Savall no ha repetit localització a Poblet després que l'any passat sí que s'hi programés un concert.