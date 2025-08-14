Societat
Treballadors dels parcs naturals de Tarragona i l'Ebre convoquen una protesta
El personal critica que es quedi amb la meitat de la plantilla a partir de la tardor
Els treballadors d'una desena de parcs naturals han convocat una protesta aquest cap de setmana llarg en contra de la precarietat laboral que asseguren que arrosseguen des de fa anys. Es preveuen mobilitzacions en parcs de Girona, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu.
Les actuacions consistiran en informar als visitants de la situació i també del tancament temporal d'itineraris i observatoris de fauna.
Des de fa setmanes que el personal dels parcs naturals critica que a partir de la tardor es quedin amb la meitat de la plantilla perquè finalitza un contracte programa que va signar el Departament de Territori ara fa tres anys.
Els treballadors dels parcs naturals asseguren que la falta de recursos és històrica. El problema, però, s'agreujarà a partir de la tardor quan, dins de la manca de personal que ja hi ha actualment, s'hi podria sumar l'acomiadament de 38 treballadors. Això suposa la meitat de la plantilla que tenen aquests espais naturals. Són 38 contractes que es van signar per a fer tasques de reforç en espais de la Xarxa Natura 2000.
Des del Departament de Territori han avançat que no preveuen renovar aquest contracte i recorden que aquests treballadors no tenien places estructurals, sinó tan sols de reforç. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre amb els sindicats a crear places estructurals en un futur. Els sindicats, però, critiquen que calen mesures urgents.
En aquest sentit, s'han convocat mobilitzacions de protestes per part dels treballadors al llarg de tot el cap de setmana. Entre el divendres i el diumenge una desena de parcs naturals protestaran en contra de la precarietat laboral que pateixen. De fet, a banda de l'extinció del programa marc, els treballadors recorden que hi ha moltes places que comparteixen entre parcs, com una de les mostres de precarietat.
Les accions es concentraran en aquests dies festius aprofitant que és plena temporada turística i hi haurà un volum de visitants en els espais naturals important. La intenció és que els visitants rebin informació de les condicions que viuen els treballadors dels parcs i també que vegin com itineraris i observatoris de fauna quedaran tancats per la manca de personal.
A més, s'ha redactat un manifest de denúncia que des de mitjans de juliol el col·lectiu de treballadors ja ha fet públic. Demanen a persones, entitats i empreses vinculades al territori que s'hi sumin per frenar aquesta manca de recursos que es podria veure greument afectada si no es resol la finalització del contracte marc amb els 38 treballadors de parcs naturals.