Economia
L'IPC incrementa un 2,6% a Tarragona i l'Ebre al juliol
L'habitatge i el subministraments s'encareixen un 6,3% i els aliments un 3,5%
La variació anual de l'IPC ha pujat cinc dècimes el mes de juliol a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el darrer any l'increment és del 2,6%, mentre que en el que portem de 2025 l'ascens dels preus ha estat d'un 2,2%.
Els productes que més s'han encarit a les comarques tarragonines en el darrer any són les begudes alcohòliques i el tabac (3,9%) i els aliments (3,5%) i sobretot han incrementat els preus de l'habitatge i els subministraments, que són un 6,3% més cars que el juliol de 2024. Els restaurants i hotels també s'han encarit un 4,7%. Només el transport s'ha abaratit un 1,5%, i el vestit i el calçat mantenen els preus.