Música
El Festival Jordi Savall omple de música antiga el Camp de Tarragona
L’esdeveniment portarà concerts a ciutats com Valls i Montblanc i a llocs emblemàtics del territori com el Reial Monestir de Santes Creus o el Convent de les Arts d’Alcover
L’agost al Camp de Tarragona és sinònim de música antiga. Amb quatre anys de trajectòria el Festival Jordi Savall, gràcies a la singularitat d’una programació conformada per artistes de renom internacional aque actuen a alguns dels espais mil·lenaris més emblemàtics del territori —com el Reial Monestir de Santes Creus o el Convent de les Arts d’Alcover—, s’ha assentat com un referent musical europeu.
Fundat l’any 2021 per l’intèrpret i director català, Jordi Savall, presenta durant el mes d’agost un programa de concerts amb músiques que van des de l’edat mitjana fins a la música contemporània, així com els repertoris propis de diverses tradicions musicals. Més enllà dels músics internacionals convidats, la programació compta també amb la participació dels conjunts musicals fundats i dirigits pel mestre Jordi Savall, Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Orpheus 21.
L’edició d’enguany va donar el tret de sortida aquest dilluns amb el concert inaugural de l’Ensable Mediterrània, un conjunt dirigit per la cantant i clarinetista Carola Ortiz, que va omplir el Santuari de la Serra. Ahir dimarts, va ser la jornada de l’estrena de Jordi Savall en aquesta nova edició del festival. Ho va fer acompanyat del conjunt Hespèrion XXI i els intèrprets d’Orpheus 21 al Monestir de Santes Creus en un concert en homenatge a Marco Polo.
Els músics van oferir al públic la riquesa musical d’algunes de les regions per on va passar l’explorador mentre feia la Ruta de la Seda. Avui dimecres, serà de nou el torn d’Orpheus 21 —a les 19.30 h, al dormitori del Monestir de Santes Creus— amb l’espectacle ‘Cants del cicle de la vida’, sota la direcció de l’intèrpret Waed bouhassoun; i de Hespèrion amb l’espectacle ‘Altre Follie’, sota la direcció de Savall —se celebrarà a les 22 h a la plaça de Sant Bernat del Monestir de Santes Creus.
Més enllà d’aquests espectacles, encara queden molts plats forts de la programació durant els pròxims dies. Sens dubte, un dels concerts més esperats és el del Quartet Casals, una de les formacions de cambra més reconegudes internacionalment. Oferiran un concert el divendres 15 d’agost a les 19.30 h, al dormitori del Reial Monestir de Santes eus, conformats per quartets de dues de les grans figures del gènere: Joseph Haydn i Ludwig van Beethoven.
L’organització cataloga l’espectacle com «un diàleg entre tradició i audàcia, en un espai d’acústica privilegiada, per gaudir de la música de cambra en tota la seva profunditat». Totes les entrades per l’esdeveniment d’aquest divendres estan exhaurides.