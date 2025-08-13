Mobilitat
Adif estrena plataformes per facilitar l’accés a viatgers en cadira de rodes
Ja estan disponibles en una trentena d'estacions, entre les quals es troba la del Camp de Tarragona
Adif Acerca ha estrenat 125 noves plataformes elevadores per facilitar a viatgers en cadira de rodes la pujada i baixada als trens, que ja estan disponibles en una trentena d'estacions, entre les quals es troba la del Camp de Tarragona. Es tracta d'un producte electromecànic nou i de majors prestacions —més fiabilitat, autonomia i maniobralitat.
En els pròxims mesos, i segons el calendari previst, Adif rebrà i posarà en servei la resta de noves plataformes que amplien i substitueixen las que ja s’han repartit en 146 estacions pel seu servei.
Les plataformes estan repartides a les andanes de les estacions, a disposició dels 600 assistents de mobilitat d’Adif Acerca. Quan un viatger en cadira de rodes necessita salvar la distància o l’alçada entre andana i tren, l’assistent situa la plataforma davant de la porta i desplega una rampa perquè el viatger en cadira de rodes passi a la plataforma des de la qual, un cop elevada per sistema electromecànic, pugui embarcar al tren. Redacció