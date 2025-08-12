Turisme
Perfil del turista a Tarragona: d'última hora, amb estades més curtes i menys despesa
La Costa Daurada urbana i litoral viu una temporada molt similar a la de l'any passat
Els hotelers de la província de Tarragona asseguren que aquest estiu està marcat per una forta dependència de les reserves d'última hora, estades més curtes i una despesa més continguda per part dels clients, a causa de «la menor disponibilitat econòmica de moltes famílies i a l'augment de preus derivat de les despeses que han d'assumir els hotels».
Segons ha informat aquest dimarts la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT), la Costa Daurada urbana i litoral viu una temporada molt similar a la de l'any passat.
A Reus (Baix Camp), l'ocupació mitjana es manté entorn del 60 % entre setmana i frega el 90 % els caps de setmana, amb perspectives d'arribar al 90-95 % durant aquest mes, mentre Tarragona ciutat ha tancat juliol amb una ocupació del 85 % i preveu arribar al 95 % a l'agost, amb un increment del preu mitjà que ajuda a equilibrar l'augment de costos.
Quant a Cambrils (Baix Camp), Salou (Tarragonès) i La Pineda, l'AEHT destaca que hi ha un perfil de visitant amb una capacitat de despesa més limitada, que tendeix a reduir al mínim el consum en destinació.
«Aquesta realitat afavoreix fórmules com el 'tot inclòs' i es tradueix en una disminució del volum de negoci per als restaurants i establiments locals, malgrat mantenir-se unes bones xifres d'ocupació», ha indicat la federació hotelera.
A l'interior de la província, la Conca de Barberà va tancar un juliol de rècord gràcies al turisme de negocis i espera que a l'agost es mantingui aquesta tendència, mentre que al Priorat juliol ha estat millor que l'any passat, amb una ocupació més estable i un preu mitjà superior, combinant clientela nacional i internacional, i mira amb optimisme l'agost i, encara més, setembre i octubre.
En canvi, a la Terra Alta, l'ocupació als hotels és baixa i les estades són més curtes. El recent incendi forestal ha afectat greument l'activitat turística de la zona, amb cancel·lacions, por i infraestructures danyades que accentuen encara més les reserves d'última hora.