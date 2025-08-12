Societat
Les oficines de turisme de Tarragona i l'Ebre vendran articles confeccionats a les presons
Els productes Made in CIRE inclouen artesania, tèxtil i papereria
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) -l’empresa pública del Departament de Justícia que ofereix formació, ocupació i inserció laboral a interns de presons- han formalitzat un conveni per comercialitzar els productes de la marca Made in CIRE a través de les oficines de turisme. Els locals de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre vendran els articles, que inclouen productes d’artesania, tèxtil, papereria i articles de regal.
El conveni té una vigència de dos anys, amb possibilitat de pròrroga. En un comunicat, la Generalitat reivindica que la iniciativa suposa «un pas important en la reinserció sociolaboral» de les persones internes als centres penitenciaris catalans.