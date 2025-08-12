Societat
Compte enrere per l'eclipsi solar total: Prades i l'Ebre viuran un fenomen excepcional
Prades està a punt de «penjar el cartell de complet» i a l'Ebre es disparen les reserves hoteleres un any abans
Falta just un any perquè es produeixi un eclipsi solar total que es podrà veure des de bona part del país, i especialment, des del sud de Catalunya, a les Muntanyes de Prades, el Montsant i algunes zones de les Terres de l'Ebre.
A dotze mesos del fenomen, el responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, Aleix Roig, avisa que «ben aviat penjaran el cartell de complet». A les Terres de l'Ebre, on l'eclipsi solar del 12 d'agost de 2026 es podrà veure més estona, les peticions d'informació, les consultes o fins i tot les reserves hoteleres són moltes més de les habituals. Es tracta d'un fenomen excepcional que no es repetirà pràcticament fins a l'any 2200, i per això s'espera una afluència massiva de visitants.
El darrer eclipsi solar total que es va poder observar des de Roquetes, al Baix Ebre, va ser el 1905, també a l'agost, l'any que precisament es va inaugurar l'Observatori de l'Ebre. El centre era un projecte en marxa, però es va fer tot el possible perquè fos obert per a l'eclipsi solar total de fa 120 anys. Queda just un any per reviure la cita, un nou eclipsi de sol complet que es podrà veure el 12 d'agost de 2026 i que durarà, des de l'Observatori de l'Ebre, un minut i mig. És un dels punts del país on s'allargarà més.
«Segons molta gent que n'ha pogut viure un en directe, és un dels fenòmens més espectaculars de la natura, i això ho tindrem a casa nostra», comenta Roig a l'ACN. També ho destaca Juan José Curto Subirats, investigador del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques) i responsable de cultura científica al centre ebrenc, qui apunta que un eclipsi solar total és un esdeveniment astronòmic «únic» i especial.
Recerca científica
A part de gaudir de la «peculiaritat» de l'esdeveniment, als investigadors de l'Observatori de l'Ebre també els permet fer recerques concretes a partir de l'efecte del fenomen astronòmic, com han fet abans en diversos eclipsis solars parcials que s'han vist. «A més de veure una cosa natural que no veiem tots els dies, hi ha aspectes concrets de l'ocultació del sol que, almenys a mi en particular, em permeten fer algun estudi de com s'ha disminuït la ionització a la ionosfera o com ha variat el camp magnètic», conta Juan José Curto. «Encara no tenim un pla traçat, però és possible que poguéssim fer algun petit treball científic», ha insistit.
La nit, de dia
«Necessitarem tenir un horitzó zero, mirant cap a oest, i es veurà cap a dos quarts de nou del vespre. La durada és al voltant d'un minut, segons la ubicació», concreta Roig. «Com més ens apropem a la línia de la totalitat, que queda més cap al sud de Catalunya, gaudirem d'una mica més de temps d'observació», afegeix. Les Muntanyes de Prades, la Serra de Montsant, el Camp de Tarragona, el massís dels Ports i tot l’entorn de les Terres de l'Ebre és on hi ha les poblacions «agraciades per aquesta loteria del sistema solar», afirma Roig.
«El sol anirà quedant tapat per la lluna i culminarà quan, de dia, es farà de nit». Es podran veure les estrelles i fins i tot baixarà «sensiblement» la temperatura de cop, fins a dos o tres graus, «perquè en aquell moment ja no arribarà la radiació solar», explica el científic de l’Observatori de l’Ebre. Per localitzar l’astre, s'haurà de buscar «la corona solar» que apareixerà darrere la lluna. Ara bé, com alerta Curto, no es pot mirar al sol de manera directa durant el procés de cap manera.
L'investigador del CSIC recorda que caldran «unes ulleres especials homologades o observar el Sol per projecció», com organitzarà l'Observatori de l'Ebre. «No val qualsevol cosa, insisteixo», ha remarcat Curto. Tot i que encara no hi ha res tancat, el centre ebrenc també proposarà activitats addicionals per explicar el fenomen i «preparar» al públic per a un moment «molt bonic».
Interès mundial
El responsable de cultura científica del centre de Roquetes ha reconegut que els eclipsis solars totals generen un interès enorme, com s'ha vist en altres parts del món. Hi ha molta gent que els «persegueix» perquè «és una cosa molt bonica, molt especial de veure» i també atraurà molts visitants encuriosits per la proximitat. «Com l'àrea on hi haurà eclipsi total serà el sud de Catalunya, esperem molta gent del nord del país, inclús de França. Serà agost, probablement hi haurà molta gent de vacances que tindrà disponibilitat i sí, es preveu que bastanta gent vingui aquí a veure-ho», ha explicat Curto.
Les peticions i les consultes de les activitats o les reserves ja són moltíssimes, per això preveuen que caldrà també acotar l'aforament de visitants i vehicles que podran entrar al recinte per seguir l'eclipsi solar des de l'Observatori de l'Ebre. Curto ha avançat que la Generalitat ha creat un comitè interdepartamental per resoldre totes les qüestions logístiques, habilitar espais o fer recomanacions per veure el fenomen. L'Observatori de l'Ebre és una de les parts consultives. «No és només veure-ho, sinó poder arribar i marxar, i veure-ho en condicions», ha dit.
Arribada esglaonada
Des de Prades insisteixen que caldrà fer una arribada «esglaonada». Roig assenyala que els visitants haurien de pujar a Prades «sempre que tinguin lligat un allotjament al territori, o alguna activitat». «Que no ens passi pel cap desplaçar-nos el mateix dia 12», avisa. El responsable del parc astronòmic recorda que les Muntanyes de Prades és un «territori fràgil» i un «entorn natural protegit». «Cal tenir molta cura amb les arribades de gent perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada», rebla.
Per fomentar aquesta arribada progressiva, han muntat un festival del 10 al 13 d'agost amb observacions diürnes, nocturnes, tallers i actuacions musicals. «La majoria d'allotjaments estan ja en percentatges d'ocupació per sobre el 80% i, per tant, les arribades s'han de planificar», explica. Recomana fer-ho les últimes setmanes d'estiu i les primeres de la tardor perquè «ben aviat penjarem el cartell de complet».
Ple a l'hostaleria
Aquest sold out es preveu a tot el territori. La petició de reserves i les consultes rebudes a un any vista són del tot inusuals als hotels i allotjaments del Camp de Tarragona i l'Ebre. Com ha explicat Josep Rodrigo, director de l'Hotel SB Corona Tortosa, un establiment hoteler a tocar de l'Observatori de l'Ebre, ja fa temps que van «detectar» moltes peticions d'informació per a les dates pròximes al 12 d’agost de 2026. Rebre-les amb tanta antelació els «va sobtar», tenint en compte la tendència actual «de reservar a última hora» dels seus clients. «Va ser com ens vam adonar que viuríem aquest fenomen gens habitual», ha reconegut.
Coincideixen des del Càmping de Prades. La directora, Mireia Sans, assenyala que estan notant «molt d'interès». De fet, aquest dimarts obriran les reserves per l'any vinent i ho fan amb una llista d'espera d'una seixantena de famílies. «Estem segurs que hi haurà bastanta demanda, sobretot de cara als dies de l'eclipsi i esperem que tot vagi ben coordinat i ben organitzat perquè puguem tindre una vetllada fantàstica», descriu Sans. El Càmping de Prades és l'establiment amb un major nombre de places a la zona i preveuen arribar al màxim d'aforament que és de 600 persones.
Sans també remarca la importància de fer arribades esglaonades i, de fet, només agafaran reserves per diversos dies, per tal d'evitar que tothom pugi el dia 12. «Estem intentant vetllar perquè aquestes persones que tinguin reserva puguin arribar sense problemes ni congestions importants», subratlla.
També a l’Hotel SB Corona de Tortosa ja hi ha reserves fetes per a l'any que ve i, sobretot, moltes consultes «de grups grans» i «col·lectius organitzats» internacionals que fan seguiment a escala mundial d'aquests fenòmens. La previsió és que l'hotel s'ompli, tot i que ja són unes dates amb una alta demanda habitualment i caldrà reservar amb molta antelació.
Una oportunitat per mostrar-se al món
Rodrigo lamenta que el fenomen no hagi coincidit amb una temporada amb menys demanda, però confia hi haurà un impacte positiu per al territori, que el descobriran molts turistes que «possiblement no vindrien». El director del Corona confia que després de gaudir del fenomen d'un minut i mig, aprofitaran conèixer l’Ebre i que tots aquells visitant que venen «en format professional», tornaran amb la família o els amics en una altra ocasió. «Tenim una oportunitat per donar a conèixer les Terres de l'Ebre», ha assenyalat.