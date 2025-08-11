Meteorologia
L'onada de calor arriba al punt àlgid amb temperatures de fins a 41 graus a l'Ebre
El SEM atén 61 persones afectades per les altes temperatures aquest cap de setmana
L'onada de calor arriba aquest dilluns al seu punt àlgid amb temperatures que localment poden assolir els 43 graus a la Plana de Lleida, i superar els 40 a les Terres de l'Ebre i al Pirineu i Prepirineu lleidatà, informa el Servei Meteorològic de Catalunya. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès aquest cap de setmana un total de 61 persones amb afectacions relacionades amb la calor.
Catalunya viu la segona onada de calor aquest estiu, per la qual cosa Protecció Civil manté activa l’alerta Procicat per altes temperatures. La calor molt intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del país, es pot allargar fins dimarts al vespre.
Les comarques de l’Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta i Urgell es troben en situació de perill alt, mentre que les comarques de l’Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Baix Penedès, Conca de Barberà, Segarra i Tarragonès es troben en situació de perill moderat.
A Tarragona, les altes temperatures aquest dilluns es donaran sobretot a les Terres de l'Ebre, amb màximes previstes aquesta tarda de 41 graus a Gandesa (Terra Alta), Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre) i Tortosa (Baix Ebre), i de 40 graus a Falset (Priorat), 38 a Montblanc (Conca de Barberà) o 37 a Valls (Alt Camp), segons dades del Meteocat.
Pel que fa a la matinada de dimarts es preveu calor nocturna intensa a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i al Baix Llobregat i Barcelonès. Dimarts, també seguint la previsió del Meteocat, s’acostarà una massa d’aire més fresc que farà que comenci a baixar una mica la temperatura arreu del país. Es preveu calor intensa al Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell, des del migdia i fins al vespre.
Catalunya ha viscut la nit més càlida de l'estiu, amb temperatures mínimes que al centre de Barcelona no han baixat dels 28,6ºC, segons el Servei Català de Meteorologia. La nit passada la temperatura no ha descendit dels 25 ºC en trams del litoral i dels 20 ºC en bona part de l'interior.
De les 61 persones ateses pel SEM aquest cap de setmana, un 59% han requerit l’activació d’una ambulància per al trasllat a l’hospital i la resta han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Un 44% dels afectats han estat dones i un 55% homes.