Turisme
L'AEHT valora la temporada: reserves d’última hora, estades més curtes i menys despesa
La Costa Daurada viu una temporada molt similar a la de l’any passat
L'AEHT (Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona) han valorat amb un moderat optimisme el desenvolupament de l’estiu. Tot i que les dinàmiques varien segons el territori, es manté una forta dependència de les reserves d’última hora, amb estades més curtes i una despesa més continguda per part dels clients, fruit tant de la menor disponibilitat econòmica de moltes famílies com de l’augment de preus derivat de les despeses que han d’assumir els establiments hotelers.
La Costa Daurada urbana i litoral, amb Tarragona, Cambrils i Reus com a punts destacats, viu una temporada molt similar a la de l’any passat. A Reus, l’ocupació mitjana es manté al voltant del 60% entre setmana i frega el 90% els caps de setmana, amb perspectives d’arribar al 90-95% a l’agost. A Cambrils, les dades són pràcticament calcades a les del 2024, tot i un augment de les reserves d’última hora. Tarragona ciutat presenta una ocupació del 85% al juliol i preveu arribar al 95% a l’agost, amb un increment del preu mitjà que ajuda a equilibrar l’augment de costos.
Pel que fa a Salou i La Pineda, es detecta un perfil de visitant amb una capacitat de despesa més limitada, que tendeix a reduir al mínim el consum en destí. Aquesta realitat afavoreix fórmules com el «tot inclòs» i es tradueix en una davallada del volum de negoci per als restaurants i establiments locals, tot i mantenir-se unes bones xifres d’ocupació.
A l’interior de la demarcació, les sensacions són variades. La Conca de Barberà tanca un juliol de rècord, en part gràcies al turisme de negocis (MICE), i confia que l’agost mantingui aquesta tendència. Al Priorat, el juliol ha estat millor que l’any passat, amb una ocupació més estable i un preu mitjà superior, combinant clientela nacional i internacional. La comarca mira amb optimisme l’agost i encara més el setembre i octubre, considerats els millors mesos de l’any. En canvi, a la Terra Alta, l’ocupació als hotels és baixa i les estades són més curtes. L’incendi forestal recent ha afectat greument l’activitat turística de la zona, amb cancel·lacions, por i infraestructures malmeses que accentuen encara més les reserves d’última hora.
A la costa de les Terres de l’Ebre, la temporada és desigual: el preu mitjà ha experimentat una lleugera davallada. El mes de juliol ha estat especialment fluix entre setmana, tot i que els caps de setmana s’ha registrat una alta activitat. L’agost, com és habitual, concentra els dies més forts entre el 6 i el 20 aproximadament. El turisme prové de l’àrea de Barcelona i rodalies, però també del sud de França, amb un perfil familiar i una capacitat de despesa lleugerament inferior.
Des de l'Associació Hotelera de l'AEHT s’observa amb precaució l’evolució de l’agost, amb confiança que aquest mes i setembre assoliran ocupacions òptimes a la majoria de zones i en la continuïtat de la temporada durant tot l’any.