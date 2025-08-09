Nuclear
Tarragona, al centre de la moratòria nuclear que pot reconfigurar el mapa energètic d'Espanya
Ascó i Vandellòs concentren gairebé la meitat dels reactors actius del país i podrien veure ajornat el seu tancament en ple debat polític i empresarial
Catalunya, Extremadura i València serien, al costat de Castella-la Manxa, les autonomies que podrien veure's directament concernides si es produís una moratòria del calendari de tancament nuclear acordat entre el govern central i les empreses propietàries de les centrals per al període comprès entre el 2027 i el 2035.
A Espanya segueixen actius set reactors en cinc centrals nuclears. I es troben als territoris de les citades autonomies, respectivament: Ascó I i II (Ribera d'Ebre) i Vandellòs (Baix Camp); Cofrents (València); Almaraz I i II (Càceres); i Trillo (Guadalajara).
És a dir, tres d'aquests set reactors són a Tarragona. L'energia nuclear ha estat la principal font de producció d'electricitat a Catalunya, representant un 56,7 % de la producció total l'any 2024, segons la Generalitat.
D'aquesta manera, Catalunya és la comunitat amb més pes nuclear, ja que té instal·lada una potència total de 3.146 megawatts en els reactors encara actius d'Ascó I, el tancament del qual està previst per al 2030, i Ascó II, amb una clausura ideada per al 2031, a més de Vandellòs II, el tancament de la qual serà el 2035.
El segueix Extremadura, amb els dos reactors d'Almaraz que alberga Càceres. Es podria dir que és la segona comunitat més afectada, amb 2.098 megawatts de potència instal·lats i tancaments previstos per al 2027 i el 2028.
Extremadura només consumeix entorn del 16 % de l'energia elèctrica que produeix, segons el Balanç Elèctric d'Extremadura publicat per la Junta el 2023, i la resta l'exporta. Però cal destacar que “Almaraz cobreix el 7 % de la demanda elèctrica anual, generant cada any l'equivalent al consum de 4 milions de llars espanyoles”, segons el web de la central.
La valenciana central de Cofrents és la més gran del país, té instal·lada una potència de 1.092 megawatts i un tancament previst per al 2030. Subministra entorn del 45 % de l'electricitat que s'utilitza a la comunitat, segons múltiples fonts, entre d'altres la web de la mateixa central.
Finalment, a Castella-La Manxa, la central nuclear de Trillo, a la província de Guadalajara, té instal·lada una potència de 1.062 megawatts i un tancament previst per a 2035. Castella - la Manxa, com Extremadura, és una regió exportadora del seu excedent de producció d'energia, amb gran pes de les renovables.
El cas català
El govern central ha notat el fet que Catalunya sigui la comunitat més afectada. L'assumpte ha desembocat en un nou problema amb els seus aliats catalans, després de la recent abstenció de Junts perquè el Congrés estudiï una iniciativa del PP que busca allargar la vida de les centrals.
El Congrés va iniciar al juny la tramitació d'una proposició de llei del PP per revertir el tancament nuclear amb 171 vots a favor de PP i Vox, la negativa del PSOE, Sumar i la resta dels seus socis, tret de les set abstencions de Junts, que van inclinar la balança a favor de la iniciativa del PP.
Poc després sorgia la possibilitat d'una moratòria en el tancament nuclear arran d'una informació periodística que apuntava un possible canvi de posició dels socialistes, al qual s'ha oposat Sumar.
El Ministeri per a la Transició Ecològica, després de la publicació de la notícia, va refredar les expectatives, indicant que no existeix cap negociació oberta amb les empreses propietàries de les centrals nuclears. Responia així a Endesa i Iberdrola, empreses que havien enviat al govern espanyol un escrit demanant la moratòria.
Des de l'Executiu s'han establert tres línies vermelles per tramitar qualsevol petició formal de moratòria: que es garanteixi seguretat per a les persones, que contribueixin a la seguretat de subministrament i que no suposi un cost més gran per als ciutadans.
Aquesta posició se'ls va traslladar per carta a les companyies, que fins al moment no han anunciat una modificació de les seves propostes, assenyalen fonts de l'executiu.
D'altra banda, i pel que fa a Extremadura, el PSOE en aquesta regió s'ha posicionat a favor de prolongar la vida útil de la central d'Almaraz si les empreses afectades sol·liciten la moratòria.