Mobilitat
Retards de 20 minuts als Regionals sud per un tren avariat a l'estació de Bellvitge-Gornal
A l'R2 sud només circulen dos trens per hora i sentit
Un tren avariat a l'estació de Bellvitge-Gornal provoca aquest dissabte al migdia retards que poden superar els 20 minuts als Regionals sud (R14, R15, R16 i R17), segons ha informat Renfe.
De retruc, a l'R2 sud només circulen dos trens per hora i sentit. La incidència s'ha produït pels voltants de les 11.30 hores quan un comboi de l'R14 (Lleida-estació de França) ha quedat aturat més temps de l'habitual a l'estació de Bellvitge-Gornal per un «problema tècnic».
S'ha mirat de fer transbordament dels passatgers per passarel·la a un altre tren o que el remolquessin, però finalment els mecànics han pogut reparar l'avaria i posar el tren en marxa.
Els usuaris no han hagut d'abandonar el tren, que ha prosseguit fins a l'estació de França.