Territori
L'ACA analitzarà els efectes de la sequera en la comunitat de peixos al riu Francolí i el Gaià
La mesura s'emmarca en el Pla de sequera i servirà per determinar les espècies presents i la mida i edat dels exemplars
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per analitzar els efectes de la sequera en comunitats de peixos de Catalunya. La mesura s'emmarca en el Pla de sequera per veure en quin estat es troben aquests ecosistemes un cop s'han recuperat les condicions hidrològiques habituals. Així, es faran controls a 27 trams de riu, concretament a les conques del Francolí, el Llobregat, la Tordera, el Ter, el Fluvià i la Muga. A més, també contempla actuar a sobre 30 punts addicionals d'altres conques com les del Besòs, el Foix o el Gaià.
Es mirarà quines són les espècies presents, les densitats, la mida i les edats dels exemplars. També es mesuraran diferents paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l'oxigen. El contracte s'ha tret a licitació per un import superior als 79.000 euros, i es poden presentar ofertes fins al 8 de setembre.
Els treballs, un cop adjudicats, es duran a terme durant un any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte un any més, i permetran comprovar els efectes de la sequera en la vida piscícola dels principals rius de les conques internes i el seu grau de recuperació.
El Pla de Sequera contempla una sèrie de controls a medi arran d’episodis de sequera intensos. La xarxa de seguiment de sequera a les conques internes consta de 27 estacions. Aquestes també formen part de la xarxa de vigilància, i en elles ja s’hi efectuen controls biològics d’acord amb les freqüències establertes al Programa de Seguiment i Control (PSiC).