Territori
La Diputació il·luminarà 22 rotondes de la seva xarxa viària amb panells solars
El pressupost total d’execució és d’1.245.324,29 euros
La Diputació de Tarragona il·luminarà un total de 22 rotondes de la seva xarxa viària mitjançant panells solars fotovoltaics. D’aquesta manera, es millorarà la visibilitat i la seguretat dels conductors en aquestes interseccions, utilitzant una energia neta i eficient des del punt de vista mediambiental i amb un menor impacte econòmic. La Junta de Govern de la institució ja ha aprovat el projecte que contempla aquestes actuacions, pendents de licitació i que es preveu que es puguin començar durant el primer semestre de 2026, amb una durada de 10 mesos.
Les 22 actuacions incidiran en diferents rotondes del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que no estan integrades en nuclis urbans. En molts dels casos, es tracta d’enllaços en carreteres que en el passat havien estat de titularitat d’altres administracions i que han estat incorporades a la xarxa viària de la Diputació de Tarragona. Així mateix, algunes rotondes s’han construït en la intersecció de grans eixos viaris, com ara la C-14 o l’A-27, però sense il·luminació, i és per això que ara es dotaran de fanals solars per millorar la seguretat del usuaris.
Les carreteres on s'actuaran són la T-202, T-210, T-722, T-723, TP-2031, TP-2039, TP-7225, TV-2336, TV-2401, TV-3409, TV-7046 i TV-7222.
Els nous sistemes d’il·luminació solar seran autònoms, sense connexió a la xarxa elèctrica, i de baix consum, i es podran gestionar de manera remota des del centre de control. El pressupost total d’execució per a contracta d’aquestes 22 actuacions en rotondes de la demarcació de Tarragona és d’1.245.324,29€.
La il·luminació d’aquests enllaços s’emmarca en la millora constant de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, per tal de fer-la més segura i còmoda per als usuaris. Alhora, la inversió en tots aquests trams de carreteres afavoreix la comunicació entre municipis i contribueix a la vertebració del territori.