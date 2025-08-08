Economia
Balanç estival del sector de restauració a la Costa Daurada: més ocupació, però menys despesa
L’AEHT assegura que s’està patint un estiu «irregular» amb un augment de l’afluència els caps de setmana
La Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) assegura que el sector de la restauració de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre pateix «un estiu amb alts i baixos» molt irregular. L’activitat és alta durant els caps de setmana i, en la majoria dels municipis, hi ha màxima ocupació. Pel que fa a la resta de dies, però, existeix una «clara tendència a la contenció de la despesa».
En el comunicat emès, l’AEHT ha fet valoracions de diferents municipis del territori. Pel que fa a Cambrils, la despesa per persona ha baixat. El mes de juliol ha estat complicat pels restauradors després d’un bon juny marcat per Sant Joan i Sant Pere, i es preveu un bon mes d’agost amb xifres altes d’ocupació.
Quant a Salou, «es detecten comportaments poc previsibles entre setmana, però el cap de setmana es desborden els restaurants». A mesura que passen els dies d’estiu, cada cop hi ha més turistes, però hi ha «menys moviment que l’any passat i les despeses mitjanes són més baixes». El client local continua «fidel» i «els horaris de gaudi al restaurant s’han reduït: la gent va a sopar més tard i marxa més aviat dels establiments».
A la Pineda, tret dels restaurants amb marques consolidades —que «mantenen un bon rendiment»—, els establiments tenen una «baixa» amb una sensació d’estar vivint un estiu lleugerament inferior a l’anterior. L’AEHT assegura que «el client nacional gasta menys i la classe mitjana, cada cop més pressionada econòmicament, representa la base principal del consum a la zona». El Baix Gaià segueix la mateixa línia, dies tranquils entre setmana i molta activitat els dissabtes i els diumenges. Així doncs, la despesa es redueix. Malgrat tot, la Federació afirma que «caldrà veure si la temporada es podrà allargar, com molts apunten».
La ciutat que, a diferència de la resta, ha tingut una bona evolució amb el pas de les setmanes ha estat Tarragona. Els mesos de juny i juliol han estat molt semblants als viscuts l’estiu passat, hi ha una previsió molt bona del mes d’agost i el setembre «es manté com un mes fort per a la capital tarragonina».
Francesc Pintado, president de l’AEHT, explica que «totes aquestes dades confirmen les tendències que ja va detectar Hostelería de España al final de la temporada 2024, especialment pel que fa al client nacional. Tot i que els preus mitjans dels allotjaments van a l’alça, es percep una clara frenada en el consum al destí. El turista nacional sembla haver arribat al seu límit: viatja, accepta pagar més per l’allotjament, però retalla despeses en restauració i oci».