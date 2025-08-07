Economia
Alts i baixos a la restauració de Tarragona i l'Ebre durant l'estiu
Els caps de setmana els establiments tenen una alta ocupació però tranquil·litat impera durant la setmana. La despesa per persona baixa
El sector de la restauració de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre està vivint un estiu amb alts i baixos. Segons l'AEHT (Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona), els caps de setmana estan sent de màxima ocupació en la majoria de municipis, la resta de la setmana és molt més tranquil·la, amb una clara tendència a la contenció de la despesa.
A Cambrils, després d’un bon juny marcat per Sant Joan i Sant Pere, el mes de juliol ha estat lent d’arrencar. Tot i que els caps de setmana han estat molt positius, entre setmana la meteorologia inestable i les alertes han frenat l’activitat. Els restaurants més econòmics estan plens, mentre que els establiments de gamma mitjana i alta estan notant un cert alentiment. Tot i això, el microclima privilegiat de la vila i el seu caràcter no estacional ajuden a mantenir un bon ritme durant tot l’any. Es preveu un bon agost en termes d’ocupació, però cal tenir en compte que la despesa per persona ha baixat.
A la Pineda, la situació varia segons l’establiment: els restaurants amb marques consolidades mantenen bon rendiment, però la resta parla d’una baixa afluència. En general, la sensació és que l’estiu és lleugerament inferior al de l’any passat. El client nacional gasta menys i la classe mitjana, cada cop més pressionada econòmicament, representa la base principal del consum a la zona.
A Salou es detecten comportaments poc previsibles entre setmana. Els caps de setmana, però, es desborden els restaurants. A mesura que avança l’estiu, el turista augmenta però es detecta menys moviment que l’any passat i despeses mitjanes més baixes. El client local, es manté fidel. Els horaris de gaudi al restaurant s’han reduït, la gent va a sopar més tard i marxa aviat del restaurant. Tot plegat reflecteix una realitat: la contenció de la despesa per part d’un públic que sent l’impacte de l’encariment de la vida. «Hi ha dies que es pot gastar, però no tots», resumeixen alguns restauradors.
Al Baix Gaià, l'activitat és tranquil·la entre setmana i molt forta durant el cap de setmana. El tiquet mitjà també ha baixat. Els establiments consolidats són els que menys han notat aquesta situació.
Pel que fa a Tarragona, la temporada ha evolucionat de manera positiva. Tant juny com juliol han estat similars als de l’any passat, tot i que la campanya va començar amb un maig fluix degut a una Setmana Santa tardana. L’agost es preveu molt bo, i el setembre es manté com un mes fort per a la capital tarragonina.
A la costa de les Terres de l’Ebre, el juliol ha estat probablement el més feble dels últims tres anys, després de dues temporades post-COVID molt bones. Tot i això, la restauració treballa bé el cap de setmana gràcies al turisme nacional de proximitat, especialment de Barcelona i rodalies.
Com a conclusió l'AEHT destaca que l’estiu 2025 està resultant irregular, marcat per un augment de l’afluència de cap de setmana, però amb menys despesa per part dels visitants. «Caldrà veure com evoluciona l’agost i si la temporada es pot allargar, com molts apunten, però és evident que no podem mesurar l’èxit només per l’ocupació, sinó per la capacitat de despesa real del visitant», conclouen en un comunicat.