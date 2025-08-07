Societat
Els municipis turístics de la Costa Daurada multipliquen els residus durant els mesos d'estiu
Salou i Cambrils obren la porta a què la taxa turística sufragui serveis com el de la brossa
Els municipis turístics de la Costa Daurada generen en dos mesos d'estiu una quarta part de tots els residus de l'any i, en concret a l'agost, la majoria multipliquen per dos les tones de deixalles que recullen en un mes hivernal qualsevol. Salou és la població on l'impacte del turisme en la generació de brossa és més acusat: l'agost de l'any passat s'hi van produir 3.985 tones de residus, que són més del triple que al febrer (1.156). Sumant-hi les del juliol, suposen el 30% de les deixalles de tot l'any. Cambrils produeix un 138% més de deixalles a l'agost que al febrer, i sumades a les del juliol, són exactament una quarta part del còmput anual. Les dues ciutats obren la porta a què la taxa turística sufragui serveis com el de la brossa.
La generació agregada de residus durant els mesos de juliol i agost als cinc municipis dels quals l'ACN ha sol·licitat i obtingut dades (Salou, Cambrils, Mont-Roig del Camp, el Vendrell i Vila-seca) ascendeix a 23.639,4 tones de brossa, que equivalen al 25% de tota la deixalla produïda al llarg del 2025. És a dir, una de cada quatre tones de residus anuals es recullen en aquests dos mesos de l'any.
Pel que fa al mes d'agost, el més àlgid per al turisme, aquestes poblacions van generar 12.202,7 tones, més del doble que en un mes hivernal (+124%). També al juliol es dobla el volum de residus respecte al mes de febrer (+108%).
Salou a l'estiu: el 30% dels residus anuals
Segons dades de l'Idescat, Salou triplica la seva població als mesos d'estiu i això es veu repercutit en la generació de residus. És l'exemple més extrem dels cinc casos. Durant els mesos de juliol i agost de 2024, el municipi va produir gairebé el 30% de totes les deixalles anuals.
Això és 7.668,1 tones de brossa en un mes. Si la mitjana mensual de recollida de deixalles és de 2.267, al juliol se'n van produir un 62,5% més, i a l'agost, un 75,8% més. Però si en lloc de comparar-ho amb la mitjana -on pesen els valors elevats dels mesos estivals-, la comparació es fa entre l'agost i un mes fora de temporada com ara el febrer, aleshores l'increment és del 244%, és a dir, més del triple de deixalles al pic de l'estiu que a l'hivern.
De manera similar, però no tan acusada, Cambrils és un altre dels municipis més visitats durant les vacances d'estiu, en aquest cas amb un 35% més de població estacional. Aquí, l'increment del total de residus a l'agost respecte a un febrer és el segon més marcat d'entre aquestes poblacions. Concretament, del 138% (més del doble, per tant). Respecte de la seva mitjana mensual de generació de deixalles, l'agost la supera en un 60%. I el juliol, en un 46%.
Aquest increment vinculat al turisme també és evident si es comparen les xifres del 2024 amb les del 2020, en plena pandèmia de la COVID-19 i amb les consegüents restriccions. En el cas de Salou el 2024 es van generar 27.202,484 tones, mentre que el 2020 van ser 15.745,715. El mateix passa a Cambrils amb 20.319,803 el 2024 i 16.788,874 el 2020.
Mont-roig, Vila-seca i el Vendrell
Pel que fa a Mont-roig del Camp (on es troba la urbanització de Miami Platja), l'increment a l'agost respecte del mes de febrer és d'un 122%, és a dir que també es més que duplica. Com a Cambrils, el que ambdós municipis generen de residus a l'estiu és una quarta part de tot l'any. Mont-roig, de fet, després de Salou, és el segon municipi amb més creixement poblacional de temporada, amb un 62% més de visitants (22.291) que residents (13.682).
A Vila-seca hi ha el nucli de platja de la Pineda i té un 26% de població estacional, com al Vendrell, on hi ha Coma-ruga, el pes de l'estiu no és tan acusat, tot i que és més del 22% del total anual en ambdós casos. El que s'observa al primer dels dos, com a fet diferencial amb la resta, és que l'agost és un més substancialment més fort que el juliol, almenys quant a l'increment de residus: la pujada a l'agost respecte de la mitjana mensual municipal és d'un 46%, i, en canvi, un 27% en el cas del juliol. Pel que fa a la comparativa entre l'agost amb el mes de febrer, en aquest cas queda lluny de duplicar-lo, tot i un augment important d'un 74%.
Al Vendrell, aquest increment encara és menor (+55%), i la variació respecte a la mitjana als mesos de juliol i agost supera per poc el 30%. En aquest sentit, és de tots els municipis analitzats el que ofereix un augment menys marcat de la generació de residus a l'estiu respecte a la resta de l'any.
Els municipis s'adapten
Els municipis de la Costa Daurada contemplen en els contractes de la brossa aquests pics de feina estival. La regidora de Gestió de Residus de Salou, Elena Zhukova, assenyala que l'acord amb les empreses «ja preveu aquestes pujades de visitants» i fan una planificació «estacional». Divideixen l'any en funció de l'arribada de turistes: «Hi ha tres temporalitats molt marcades», explica el tècnic de residus de Salou, Jordi Badell, a l'ACN.
Concretament, hi ha temporada baixa de novembre a març; mitjana que engloba abril, maig i octubre; i la temporada alta que és de juny a setembre i els quinze dies al voltant de Setmana Santa. «Cadascuna d'aquestes tres temporalitats té més o menys mitjans de recollida d'escombraries, de freqüència d'intervencions o de buidatge de papereres», assenyala Badell.
A Cambrils, el regidor d'Obra Pública i president de Secomsa Cambrils, José Ángel Garcia, indica que a l'estiu es posa un «reforç» i es contracta més personal per fer front a l'augment de residus. A la població del Baix Camp la plantilla s'incrementa en setze persones.
Aquest creixement de residus també afecta a Secomsa, l'empresa de capital públic que gestiona la brossa a la comarca. Tal com va avançar l'ACN, Secomsa està ampliant les plantes de tractament de Botarell per poder assumir les puntes estivals de residus que es generen al territori gràcies als fons NextGeneration de la UE.
Preocupació per la recollida selectiva
Una de les preocupacions dels municipis és la recollida selectiva. La Unió Europea ha establert els percentatges obligatoris de reciclatge: 55% per al 2025, 60% per al 2030 i 65% per al 2035. El 2024, la recollida selectiva a Salou i a Cambrils no arribava ni al 50%. «Si no recicles, el cost d'incineració cada vegada serà més alt», recorda el regidor de Medi Ambient de Salou, Enrique Arce.
Tant Salou com Cambrils comenten que els turistes acostumen a relaxar-se més a l'hora de reciclar. A Cambrils van iniciar una prova per fer el porta a porta al Molí de la Torre i a Vilafortuny, però l'Ajuntament va acabar fent marxa enrere davant les queixes dels veïns. «No ha tingut gaire acceptació», valora el regidor mentre assenyala que en un futur encara no saben si es tornarà a implantar.
Des de Salou, fa gairebé trenta anys que els hotels funcionen amb un sistema de porta a porta i ara l'han començat a implantar als locals comercials. Es recullen selectivament totes les fraccions excepte els residus, que els establiments els han de dipositar directament als contenidors que hi ha a la via pública. En aquest cas, per exemple, la matèria orgànica dels hotels conté menys impureses que la dels contenidors, cosa que evidencia que fan millor la recollida selectiva, segons remarquen des de l'ajuntament salouenc.
A Salou encara no han fet cap prova de porta a porta domiciliària. El tècnic de residus comenta que en zones «de menys densitat, en habitatges unifamiliars» potser es podria implementar a la llarga. De moment, l'any vinent tancaran els contenidors de l'orgànica i per usar-los caldrà identificar-se.
Pagar la brossa amb la taxa turística
Una altra qüestió que tenen sobre la taula és qui paga la gestió de les deixalles. La UE va fixar el 2022 que tota la infraestructura relacionada amb la recollida de les escombraries s'havia de pagar íntegrament amb la taxa de la brossa: des dels contenidors, fins a l'ús d'incineradors i abocadors, passat per la recollida o els costos de tractament. Per això, la majoria de municipis els últims dos anys han pujat aquest import de manera exponencial.
Els equips de govern de Salou i de Cambrils obren la porta a què aquest sobrecost se sufragui a través de la taxa turística, gestionada des dels municipis. «El turista ha de ser solidari amb el destí, amb Salou, i la taxa turística pot anar destinada a aquest servei», argumenta la regidora de Gestió de Residus.
Des de Cambrils també ho veuen amb bons ulls, però avisen que ara per ara això no és legal. Arce també apunta que al municipi del Baix Camp sobretot hi ha segones residències, «això implica que molta gent està pagant la taxa tot l'any, però no resideix aquí», remarca. I, per tant, no generen residus. «En principi és positiu», afegeix.