Economia
L’impacte de l’apagada elèctrica sobre les pimes tarragonines va ser de 95 MEUR
Una enquesta de l’Observatori de la Pime revela que un 72,8% d’empreses catalanes van patir afectacions directes
L’impacte econòmic de l’apagada elèctrica sobre la petita i mitjana empresa tarragonina va ser d’uns 95 milions d’euros. Així ho revela una enquesta elaborada per l’Observatori de la Pime de Catalunya.
«No només va ser el tall de llum, sinó també el tall d’aigua i Internet. Més de la meitat de les empreses de Tarragona consultades van perdre vendes o facturació», recalca en declaracions a Diari Més el vicepresident de la Comissió d’Energia de Pimec, Pere Guerra.
L’estudi s’ha basat en 898 respostes vàlides de 904 empreses catalanes enquestades, i a Tarragona la majoria han estat del sector industrial. A nivell català, l’afectació arribaria als 878 milions d’euros. Segons l’enquesta, el 72,7% de les empreses catalanes va declarar haver patit afectacions directes a la seva activitat de manera total, mentre que un 22,5% ho va fer de manera parcial.
Més de la meitat va veure reduïda la seva jornada laboral, i els principals impactes econòmics identificats són: pèrdues de facturació en gairebé un 60%, reducció de la producció en un 57,8%, avaries a maquinària i equipaments en un 13,3% i malbaratament de mercaderies i matèries primes en un 11,1%.
Entre les pimes de Tarragona que van veure condicionada la seva activitat per problemes de desplaçament o interrupcions logístiques, el 81% va haver de finalitzar anticipadament la jornada laboral dels seus treballadors, el 47,6% no va poder fer entregues als clients i el 38,1% no va rebre els proveïments previstos. A més, el 23,8% va haver de suspendre reunions programades, la qual cosa va afectar la gestió interna i les relacions comercials.
«El sentiment general és que va ser un caos. És urgent conèixer les causes de tot plegat i que es depurin responsabilitats a Red Eléctrica. Volem ser a les comissions d’investigació», afegeix Guerra. La manca de tecnologia també va ser un factor determinant. Segons l’estudi, el 91,1% que van perdre dades no tenien còpies de seguretat.
Entre 872 i 27.766 euros
L’estudi destaca que, segons la mida i l’activitat, les pèrdues de l’empresa oscil·len entre els 876 euros i els 27.766 euros. Per tot plegat, des de les organitzacions reclamen una «millora substancial amb comunicacions més clares, àgils i difoses per múltiples vies, per garantir l’arribada oportuna dels missatges».
També subratllen la necessitat d’establir «protocols d’actuació definits i millorar la coordinació amb les empreses subministradores». A més, consideren «imprescindible» disposar d’assistència i ajudes per la implantació de SAI.