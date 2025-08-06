Societat
EMATSA i Aigües de Reus col·laboren en un projecte per eliminar els compostos PFAS de l'aigua potable
El projecte s’iniciarà a finals de l’any 2025 i tindrà una durada de tres anys
Un consorci format per EMATSA, Aigües de Reus, la Fundació Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili desenvoluparà durant els pròxims tres anys noves tecnologies per eliminar les substàncies perfluoroalquilades (PFAS) de l'aigua potable. El projecte PFAS-CLEARWATER, amb un pressupost de 786.000 euros, busca donar resposta al repte que suposa la presència d'aquests compostos en les fonts d'abastament d'aigua.
El projecte ha obtingut un finançament de 407.981 euros del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, cofinançat per l'Estat i la Unió Europea.
Control de PFAS
Els PFAS (els perfluroalquilats i els polifluoroalquilats) són compostos que s’utilitzen àmpliament en productes d’ús quotidià com ara els antiadherents de les paelles, les escumes dels extintors, pintures i cosmètics, entre d’altres. Aquestes substàncies potencialment tòxiques són conegudes com a «químics eterns», ja que poden romandre als ecosistemes durant llargs períodes de temps, acumulant-se de forma progressiva.
A més de tenir una alta persistència en el medi ambient, també presenten una enorme complexitat a l’hora de la seva eliminació mitjançant els tractaments d’aigua convencionals. Des de desembre de 2023, la legislació espanyola insta les empreses d’aigua al control d’aquests substàncies, alhora que fixa uns límits (0,1 µg/l per un sumatori de 20 PFAS individuals) que han de complir-se abans del 2 de gener de 2026.
Recerca tecnològica
L’objectiu principal del projecte PFAS-CLEARWATER és desenvolupar un esquema de tractament d’aigua que integri diferents tecnologies avançades i que permeti eliminar eficaçment aquests compostos químics i assegurar el compliment de la normativa vigent i futura sobre l’aigua potable.
Les tecnologies proposades es basen en processos de separació i/o absorció (carbó actiu modificat, resines d’intercanvi iònic i tecnologies de membrana com la nanofiltració i l’osmosi inversa) i en processos d’eliminació per oxidació (química, electroquímica i fotoquímica). En funció dels resultats obtinguts durant el projecte, aquestes tecnologies podran ser aplicades de forma individual o combinada.
L’impacte esperat del projecte és assolir la millora de la qualitat de l’aigua potable i la generació de coneixements clau pels operadors de plantes de tractament i per les autoritats responsables de la regulació d’aigua potable.
Aigües de Reus i Ematsa
El projecte s’iniciarà a finals de l’any 2025 i tindrà una durada de tres anys. Ematsa, juntament amb Aigües de Reus, posaran a disposició del projecte diverses captacions d’aigua on s’ha detectat la presència de PFAS. Així, el Laboratori d’Ematsa serà l’encarregat de la presa de mostres i posterior anàlisi, ja que està dotat amb la tecnologia necessària per dur a terme la detecció i caracterització d’aquests compostos.
Eurecat i la URV duran a terme la investigació dels diversos processos d’eliminació, i en funció dels resultats obtinguts, es proposarà la ubicació més adequada per la instal·lació d’una planta pilot experimental.