Diari Més

Habitatge

Els municipis de Tarragona on més puja el lloguer: es troben entre els primers de Catalunya

Dues poblacions tarragonines se situen al TOP 10 de municipis amb més augment del preu del lloguer a Catalunya, en un rànquing dominat per localitats de la província de Barcelona

Imatge de la costa de Cambrils vista des del Mar.

Imatge de la costa de Cambrils vista des del Mar.Michael Charles

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

Els preus del lloguer han experimentat una pujada significativa durant l’últim any a diversos municipis de la demarcació de Tarragona, segons dades publicades pel portal immobiliari Fotocasa. Cambrils i Tarragona capital destaquen com dues de les localitats catalanes on més ha incrementat el preu del lloguer.

En concret, Cambrils ha registrat un augment del 12,9% interanual, mentre que Tarragona ciutat ha vist com els seus lloguers han pujat un 9,9% respecte a juliol de l’any passat. Aquestes xifres situen ambdós municipis dins del grup de 10 ciutats catalanes amb els increments més elevats de lloguer.

Tot i aquestes pujades, el preu per metre quadrat a Tarragona capital (11,23 €/m²) i a Cambrils (11,48 €/m²) continua sent molt inferior al de municipis com Barcelona ciutat (23,42 €/m²) o Castelldefels (21,24 €/m²). Per contra, Salou i Tortosa han experimentat descensos del 4,7% i el 10%, respectivament, situant-se entre les poques ciutats catalanes on el lloguer s’ha abaratit aquest any. Tortosa és, de fet, el municipi amb el preu més baix de la província, amb 7,75 €/m².  

Pel que fa a la mitjana provincial, Tarragona se situa en 10,68 €/m² al mes, amb un increment interanual del 7,7%, per sota de les altres demarcacions catalanes: Barcelona (15,6%), Lleida (15,6%) i Girona (2,7%).

Els experts apunten a una escassetat d’oferta i una demanda creixent com a principals causes de l’encariment generalitzat dels lloguers. «Aquest increment sostingut de preus està tenint un impacte directe en l’economia de moltes famílies», ha assegurat María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa.

tracking