Habitatge
Els municipis de Tarragona on més puja el lloguer: es troben entre els primers de Catalunya
Dues poblacions tarragonines se situen al TOP 10 de municipis amb més augment del preu del lloguer a Catalunya, en un rànquing dominat per localitats de la província de Barcelona
Els preus del lloguer han experimentat una pujada significativa durant l’últim any a diversos municipis de la demarcació de Tarragona, segons dades publicades pel portal immobiliari Fotocasa. Cambrils i Tarragona capital destaquen com dues de les localitats catalanes on més ha incrementat el preu del lloguer.
En concret, Cambrils ha registrat un augment del 12,9% interanual, mentre que Tarragona ciutat ha vist com els seus lloguers han pujat un 9,9% respecte a juliol de l’any passat. Aquestes xifres situen ambdós municipis dins del grup de 10 ciutats catalanes amb els increments més elevats de lloguer.
Tot i aquestes pujades, el preu per metre quadrat a Tarragona capital (11,23 €/m²) i a Cambrils (11,48 €/m²) continua sent molt inferior al de municipis com Barcelona ciutat (23,42 €/m²) o Castelldefels (21,24 €/m²). Per contra, Salou i Tortosa han experimentat descensos del 4,7% i el 10%, respectivament, situant-se entre les poques ciutats catalanes on el lloguer s’ha abaratit aquest any. Tortosa és, de fet, el municipi amb el preu més baix de la província, amb 7,75 €/m².
Pel que fa a la mitjana provincial, Tarragona se situa en 10,68 €/m² al mes, amb un increment interanual del 7,7%, per sota de les altres demarcacions catalanes: Barcelona (15,6%), Lleida (15,6%) i Girona (2,7%).
Els experts apunten a una escassetat d’oferta i una demanda creixent com a principals causes de l’encariment generalitzat dels lloguers. «Aquest increment sostingut de preus està tenint un impacte directe en l’economia de moltes famílies», ha assegurat María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa.