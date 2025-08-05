Societat
La prova pilot de punt lila mòbil atén gairebé 2.000 persones en 15 dies a Tarragona i l'Ebre
Menor apunta que volen apropar els serveis a les dones majors de 50 anys
El punt lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme ha atès 1.989 persones en quinze dies, del 18 d juliol al 5 d'agost, en diversos municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una prova pilot impulsada per la Generalitat que es podria estendre a altres demarcacions. Del total d'atencions, set han estat individualitzades, de les quals cinc estaven relacionades amb casos de violència masclista i dos amb altres tipus de violència.
Aquest dimarts, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha visitat el punt instal·lat a la platja de Creixell i ha apuntat que volen apropar els serveis a les dones majors de 50 anys perquè cada cop les víctimes mortals són més grans.
Les primeres setmanes, el punt lila ha fet tretze serveis en dotze municipis, com l'Ampolla, l'Espluga de Francolí, l'Alcover, la Ràpita, Mont-roig, Deltebre, Tivissa, Miami Platja, les Cases d'Alcanar, Salou, Torredembarra i Batea. Hi ha cinc treballadores que han atès 1.989 persones. D'aquestes, 1.982 han participat en activitats de sensibilització a través de jocs i de diversos recursos informatius.
A més, s'han registrat set atencions individualitzades, ja que el punt lila compta amb unes taules a peu de carrer i una caravana que ofereix major intimitat. D'aquestes set, cinc estaven relacionades amb casos de violència masclista i dues amb altres tipus de violència. De les atencions per violència masclista, dues s'han derivat als SIAD (Serveis d'Informació i Atenció a les Dones), una al SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada) i dues no han requerit derivació (una d'elles perquè la persona ja estava dins el circuit d'atenció, segons han explicat des del departament).
Apropar-se a dones majors de 50 anys
Pel que fa al perfil de les persones ateses, el 78,50% han estat dones, i en els casos de violència masclista, totes les persones ateses eren dones d'entre 18 i 45 anys, especialment del grup d'entre 21 i 30 anys. Les situacions detectades inclouen violència psicològica, sexual, física i digital, tant en l'àmbit de la parella com en el comunitari.
La consellera ha destacat la proximitat que representa aquest punt itinerant i ha recordat que a l'estiu s'incrementen els casos de violència masclista. Ha insistit que «les dones més sensibilitzades amb els nostres serveis són les joves» i per això volen apropar-se a les dones de mitjana edat. Menor ha remarcat que cada cop les víctimes mortals són dones més grans, i per això volen enfocar cap aquí la prevenció. «A partir dels 50 anys no tenen autopercepció de la violència ni tenen la mateixa llibertat per apropar-se a aquests serveis», ha dit.
El servei es presta tant en espais diürns com nocturns, en platges, piscines municipals, mercats, festes majors i festivals. Volen arribar a municipis on no hi ha punts liles estables. El Departament preveu allargar la prova fins a mitjan setembre.