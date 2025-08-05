Territori
País Rural proposa que tots els municipis del Parc de les Muntanyes de Prades formin part de la junta rectora
L'entitat expressa «dubtes» sobre algunes de les limitacions recollides en el pla de protecció
L'entitat País Rural ha proposat que tots els municipis del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena tinguin representació en la junta rectora, l'òrgan de govern del parc. D'aquesta manera, plantegen que 23 pobles afectats per l'espai natural tinguin veu i vot, tots excepte Cornudella de Montsant (Priorat), que ha declinat formar-hi part.
Aquesta demanda li van traslladar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una reunió la setmana passada. La proposta de la Generalitat és que els municipis només tinguin tres representants. A través d'un comunicat, País Rural assegura que també va expressar «dubtes» sobre algunes de les limitacions recollides en el pla de protecció.
Concretament, en suposades limitacions en àmbits com la gestió forestal, la prevenció d'incendis, les activitats agràries o la recuperació de conreus. També reclamen que qualsevol règim de protecció sigui compatible amb les activitats tradicionals i amb la sobirania de les comunitats locals.
Pel que fa a la junta rectora, a més dels municipis, País Rural vol que tinguin representació entitats agràries, forestals, ambientals, empresarials, cinegètiques i culturals del territori, «amb criteris clars i públics». El decret del Govern ja fixa tots aquests perfils.
La proposta de la Generalitat sí que difereix pel que fa a la representació dels municipis, amb només tres portaveus. Diu que la junta estarà formada per una persona en representació de cadascun dels vuit municipis centrals de l'espai i envoltats completament pel parc (Prades, Vilanova de Prades, La Febró, Capafonts, Arbolí, L'Albiol, Mont-ral i Vilaplana), una persona en representació de cadascun dels cinc municipis amb major representativitat territorial en termes de superfície total aportada al parc i rellevància demogràfica (Montblanc, Vimbodí i Poblet, Cornudella de Montsant, Alcover, i la Pobla de Cérvoles), i finalment, una persona en representació conjunta dels onze municipis següents: Juncosa, Ulldemolins, Vilaverd, la Riba, Porrera, Alforja, l'Aleixar, la Selva del Camp, l'Espluga de Francolí, Vallclara i el Vilosell.
País Rural també defensa que el sistema de vot estigui ponderat en tres blocs (Generalitat, ajuntaments i societat civil) amb un terç per cadascun, «per garantir l'equilibri i la corresponsabilitat». Així mateix, defensen que la presidència i vicepresidència siguin escollides des del mateix territori i no «imposades» des de l'administració. Ara per ara, el decret de la Generalitat assenyala que la mateixa junta rectora serà l'encarregada d'escollir aquests dos càrrecs.