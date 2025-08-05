Societat
La Diputació de Tarragona obre dues línies d’ajuts per potenciar polígons i clubs esportius
Totes dues es poden sol·licitar fins al 30 i 15 de setembre respectivament
Polígons d’activitat econòmica (PAE) i clubs esportius, dos protagonistes ben diferenciats a primera vista, però units perquè «comparteixen el mateix objectiu de dinamitzar l’activitat a la demarcació» va destacar el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Rubén Viñuales. El també alcalde de Tarragona, de la mà del diputat de Promoció Econòmica i Ocupació i alcalde de Salou, Pere Granados, van presentar ahir dues línies d’ajuts per impulsar aquests protagonistes.
Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a ens locals per la millora de polígons d’activitat econòmica, s’adreça a ajuntaments, EMDs, els seus ens instrumentals o dependents i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis). Dotades amb un import total de 2 milions d’euros per al període 2025-2026, beneficien els municipis, les empreses i els agents del territori. En aquest sentit, es pretén afavorir el creixement empresarial, la sostenibilitat ambiental, atraure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. En concret, les línies de suport tenen com a finalitat la millora dels polígons o bé estudis de viabilitat perquè es facin de nous.
En el cas de Tarragona, la ciutat es podria beneficiar d’aquesta subvenció per a les obres de rehabilitació del ferm de la carretera del polígon industrial Francolí, que ara es troben en fase de licitació.
Les sol·licituds ja són obertes, i el termini per demanar-les finalitza el 30 de setembre. La subvenció pot variar entre el 50% i el 85% del pressupost elegible, en funció del tram de població, i amb un import màxim de 50.000 euros (millora) i de 10.000 euros (desenvolupament).