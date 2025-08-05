Diari Més

Societat

La Diputació de Tarragona obre dues línies d’ajuts per potenciar polígons i clubs esportius

Totes dues es poden sol·licitar fins al 30 i 15 de setembre respectivament

El diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados i el vicepresident Rubén Viñuales.

El diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados i el vicepresident Rubén Viñuales.Diputació

Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Polígons d’activitat econòmica (PAE) i clubs esportius, dos protagonistes ben diferenciats a primera vista, però units perquè «comparteixen el mateix objectiu de dinamitzar l’activitat a la demarcació» va destacar el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Rubén Viñuales. El també alcalde de Tarragona, de la mà del diputat de Promoció Econòmica i Ocupació i alcalde de Salou, Pere Granados, van presentar ahir dues línies d’ajuts per impulsar aquests protagonistes.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a ens locals per la millora de polígons d’activitat econòmica, s’adreça a ajuntaments, EMDs, els seus ens instrumentals o dependents i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis). Dotades amb un import total de 2 milions d’euros per al període 2025-2026, beneficien els municipis, les empreses i els agents del territori. En aquest sentit, es pretén afavorir el creixement empresarial, la sostenibilitat ambiental, atraure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. En concret, les línies de suport tenen com a finalitat la millora dels polígons o bé estudis de viabilitat perquè es facin de nous.

En el cas de Tarragona, la ciutat es podria beneficiar d’aquesta subvenció per a les obres de rehabilitació del ferm de la carretera del polígon industrial Francolí, que ara es troben en fase de licitació.

Les sol·licituds ja són obertes, i el termini per demanar-les finalitza el 30 de setembre. La subvenció pot variar entre el 50% i el 85% del pressupost elegible, en funció del tram de població, i amb un import màxim de 50.000 euros (millora) i de 10.000 euros (desenvolupament).

Suport als equips que competeixin a nivell estatal i internacional

Els clubs esportius federats sense afany de lucre també estan en el punt de mira de la Diputació de Tarragona. Aquesta ha obert una subvenció d’un milió d’euros destinat als equips que competeixin a nivell estatal i internacional, en tant que són «els millors ambaixadors de la demarcació». La línia d’ajuts servirà per sufragar desplaçaments dels clubs (transport i allotjament). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre i la Diputació destaca que se subvencionarà el 60% amb un màxim de 40.000 euros a l’esport masculí i un 70% amb un màxim de 45.000 euros a l’esport femení.
tracking