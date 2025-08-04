Castells
Quin inici del mes d’agost!
A Vilanova les quatre colles participants estrenen castells i fan la seva millor actuació de l’any, a Vilafranca la Joves repeteix gamma extra i la Vella completa a Andorra la millor diada internacional
Hi ha diades que no s’haurien d’acabar mai i la de les Neus a Vilanova i la Geltrú és una d’aquestes: quatres colles fent les seves millors actuacions de la temporada; 14 castells de vuit, nou, gamma extra i deu; i tot descarregat amb sis estrenes. Difícil de millorar per estar a principis d’agost. Va ser el principal focus d’atenció d’un cap de setmana que ens dibuixa un mes apassionant.
Els Castellers de Vilafranca necessitaven la diada de les Neus per reafirmar la feina de l’assaig i retrobar-se amb el castell de 10 després que una setmana abans no el van poder portar a Sitges. Per començar van tornar a descarregar el 5de9f que s’ha convertit en el seu millor castell aquest 2025. Poc a dir, quart de l’any i ja és la millor temporada d’aquesta estructura en la història dels Verds.
L’assalt al 3de10fm va ser més còmode del que es podria esperar, perquè tot i que a la descarregada l’estructura va necessitar de feina extra al tronc i a les manilles, l’excel·lent agilitat de la canalla va facilitar el repte. Els Verds completaven el castell de 10 per quarta vegada a Vilanova des de 2016 (més dos carregats) i el celebraven amb un èmfasi especial, segurament molt més que altres vegades.
La injecció de moral va ser majúscula per encarar el 2de9fm, que una setmana abans els havia donat molt problemes. El segon de la temporada el van descarregar recordant la rutina amb la que el feien altres anys. Van tancar la seva actuació amb el Pde7f, que apunta ja a gamma extra també.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona tenia l’espineta clavada de la temporada passada quan no li van sortir massa bé les coses a Vilanova. Ja ho poden oblidar perquè també van fer una exhibició per les Neus.
El 3de9f que ja no els planteja problemes a aquestes alçades de l’any, va precedir un magnífic 2de9fm. Li tenen la mida pressa i, tot i ser el primer de la temporada, no va mostrar cap signe de debilitat segurament per l’excel·lència de la pinya, el folre i les manilles, l’experiència del tronc i l’habilitat de la canalla.
El castell que els va donar més feina va ser el 4de9f, perquè els va costar trobar la quadratura però després de dos peus desmuntats el van descarregar sense més. La cirereta al pastís l’estrena també del Pde8fm també de bella factura i amb menys dificultats que altres vistos en temporades anteriors.
Els Nens del Vendrell volien reivindicar que la diada de Santa Anna va ser un accident puntal i ho van aconseguir perquè van oblidar de cop els intents desmuntats. El 7de8 de la primera ronda el van fer bonic, el 5de8 de la segona el van descarregar sense feina extra i el 4de8 el saben de memòria.
A destacar especialment el 5de8, que tornaven a completar vuit anys després de l’últim. Ara, per acabar de deixar enrere la seva festa major cal encarar amb la mateixa convicció el 4de9f que aquell dia també van haver de desmuntar.
Finalment, els Bordegassos de 2025 van retrobar-se amb els Bordegassos de 2019, que va ser l’últim any que van portar a plaça una clàssica de vuit. Van estrenar dos castells de cop. A la primera ronda el 4de8, que semblava que podia complicar-se a la descarregada perquè es veia tancat pels pisos superiors però van gestionar a la perfecció.
A la segona el 3de8, que assaltaven per primera vegada des de la represa i també van completar sense excessius problemes. L’eufòria era tan gran entre les camises groc terròs que el 2de7 havia de ser un tràmit que van executar amb feina però amb seguretat.
On també es va veure gamma extra va ser a Vilafranca del Penedès. De fet, la diada de Màrtirs Street va aconseguir aquesta categoria gràcies a la Colla Joves i el seu pilar de mèrit. Van tornar a descarregar el Pde8fm, que potser els va donar una mica més de feina que el de Sant Joan, però el sumen al seu currículum històric on ja n’han descarregat 16.
És el seu millor gamma extra. Va ser la rúbrica a una diada on van repetir els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, i li van sumar el 2de8f, que pujaran un pis dimecres per Firagost. A Andorra, la Colla Vella també va fer el 3de9f i el 4de9f, que van acompanyar del 5de8.
Tripleta màgica i Pde6 en una jornada amb història perquè és la millor que s’ha fet mai fora de Catalunya. Ara les dues colles de Xiquets de Valls es trobaran dimecres a la plaça del Blat en la diada de Firagost on els vermells volen repetir 2de9fm i Pde8fm i els rosats volen juntar els tres gamma extra que han fet fins el moment, 7de9f, 5de9f i Pde8fm.