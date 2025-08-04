Ocupació
L'ocupació continua creixent a l'Ebre i Tarragona al juliol
L'atur trenca la tendència a la baixa, però cau un 3,11% respecte al mateix mes de l'any passat
L'ocupació continua creixent al juliol al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social és de 370.008. Són 5.364 afiliats més que al juny i un creixement mensual d'1,47%, però xifra que es dobla si es compara amb el mes de juliol de l'any passat, quan l'increment és de 2,3% i 8.318 afiliats més.
Per contra, l'atur incrementa i trenca la tendència a la baixa que hi havia hagut des de febrer d'enguany durant cinc mesos consecutius. Segons dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), hi ha un 3,11% menys de persones sense feina (-1.183) que el mateix mes de 2024, però hi ha hagut un petit repunt de l'atur mensual a Tarragona i l'Ebre, amb 328 persones més aturades (0,9%).
El mes passat es va tancar a les comarques de Tarragona i l'Ebre amb 36.913 persones a la recerca d'una feina. Són 328 més que al mes de juny però 1.183 persones menys que un any abans. 15.099 són homes i 21.814 són dones, i d'aquestes, 2.470 aturats tenen menys de 25 anys. El sector amb més persones buscant feina és el del serveis (25.736). En el sector de l'agricultura hi ha 1.352 aturats, en el sector de la construcció 3.255 i en la indústria 3.118. Respecte al mes de juny, només la construcció ha reduït el nombre de treballadors que busquen feina (-45).
Pel que fa als contractes, al mes de juliol se n'han creat 28.257, 3.510 més que al juny (14,18%) i 2.059 més el mateix mes de l'any passat (7,86%). 13.356 són indefinits, 1.555 (13,18%) més que el mes anterior i 1.288 (10,6%) més que fa un any. També incrementen els contracte temporals, amb 14.901 signats al juliol. Són 1.955 (15,1%) més que al juny i 771 (5,46%) més que el juliol de 2024.