Medi Natural
Més de 200 tortugues mediterrànies alliberades aquest any a la Serra de Montsant i als Ports
S’alliberen en aquests espais naturals més de 10.000 exemplars des que es va posar en marxa el programa
Aquest any s’han alliberat més de 300 tortugues mediterrànies als parcs naturals de la Serra de Montsant, Cap de Creus i els Ports. Aquesta és una espècia protegida i catalogada en perill d’extinció. Aquests alliberaments s’emmarquen en el programa de reintroducció de la tortuga mediterrània del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Des que el programa es va posar en marxa, s’han reintroduït en aquests espais naturals més de 10.000 exemplars. La majoria dels exemplars alliberats provenen del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, a Masquefa, i del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, a Garriguella.
Part de les tortugues reintroduïdes provenen dels milers d’exemplars que es recullen cada any de particulars, segons detalla el Govern en un comunicat. Fins als anys vuitanta, aquesta espècie es comercialitzava a les botigues d’animals com a animal domèstic. Això, juntament amb la seva longevitat, que és d’entre 70 i 80 anys, fa que moltes persones en tinguin a casa seva sense saber que la seva tinença és il·legal.
Al Parc Natural de la Serra del Montsant, aquest any en fa 20 de la reintroducció de la tortuga mediterrània. Des del 2005 fins a l’actualitat s’hi han reintroduït més de 7.000 exemplars. Enguany, se n’han alliberat 80.
Pel que fa al Parc Natural del Cap de creus, s’han alliberat un total de 88 exemplars juvenils. Aquest espai natural és un punt de continuïtat biogeogràfica de la serra de l’Albera, on hi ha l’única població natural d’aquesta espècia en tota la península Ibèrica.
Finalment, el Parc Natural dels Ports ha alliberat aquest any 136 tortugues mediterrànies i, des del 2021, s’han reintroduït un total de 3.040 exemplars. Se’n fa seguiment, ja sigui a través d’un protocol de captura-recaptura amb gossos ensinistrats o amb exemplars marcats amb emissors GPS, i s’ha demostrat que una part d’aquestes tortugues sobreviuen, s’adapten a l’entorn i es reprodueixen.