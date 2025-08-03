Platges
Bandera vermella a diverses platges tarragonines pel mal estat de la mar
Protecció Civil alerta del font vent garbí que provoca corrents marítims
El fort onatge i el mal estat de la mar està provocant el tancament de cinc platges de la costa tarragonina i que onegi la bandera groga a 40 platges més de la Costa Daurada aquest diumenge a la tarda.
La majoria de les platges on oneja la bandera vermella —i que, per tant, queda prohibit el bany— estan situades a la ciutat de Tarragona. Aquestes són la platja dels Capellans, la platja del Miracle, la platja de l'Arrabassada i la platja de la Savinosa.
A més, una altra platja a Calafell també ha penjat la bandera vermella. Es tracta de la platja de Segur, en aquest cas pel fort onatge. Protecció Civil ha explicat la situació al seu compte d'X, demanant prudència.
«Avui diumenge, a moltes platges de la Costa Daurada hi oneja bandera groga per vent de terra a mar. Hi ha perill amb flotadors i similars, ja que poden provocar dificultats a les persones per sortir de l'aigua i ser arrossegats mar endins», es detalla en una piulada.
«També hi ha bandera vermella (prohibit el bany) en algunes platges, com a l'Arrabassada i la Savinosa de Tarragona per fort vent de garbí que provoca corrents marítims», afegia en una rèplica.