Societat
El Morell i Miami Platja mantenen els únics espectacles taurins al Camp de Tarragona
Les 'temptes de vaquetes' s'inclouen als programes de festa major, davant la petició de fer una consulta al respecte
Només dos municipis del Camp de Tarragona mantenen els espectacles taurins al Camp de Tarragona: el Morell i Miami Platja. Concretament s'hi fan 'temptes de vaquetes' en festa major.
L'Associació Taurina del Morell celebra fins dilluns cinc temptes amb vaquetes, una activitat limitada a plaça a majors de setze anys. La proposta topa amb entitats animalistes com AnimaNaturalis, que la consideren maltractament animal, mentre que l'organització defensa que compleix els protocols i el marc legal.
En aquest context, partits a l'oposició del Morell demanen fer una consulta ciutadana al respecte, que en cas de celebrar-se, l'Ajuntament es compromet a que sigui vinculant. De moment no hi ha constància de cap grup impulsor.
Poc abans de les dotze del migdia, el vehicle que ha transportat sis vaques procedents de l'Ampolla ha arribat al Morell, on l'esperaven per encetar les temptes de vaquetes. L'acte, inclòs en el programa de festa major de sant Abdó i sant Senén, ha atret un nombrós públic, principalment famílies, que s'han acostat fins al recinte dedicat a aquest espectacle taurí, un dels pocs que es mantenen avui en dia al Camp de Tarragona. Si bé l'accés a la sorra està limitat a majors de setze anys, els menors sí que poden accedir a les graderies acompanyats d'adults.
Previ a l'inici de les temptes, un veterinari ha fet un reconeixement visual dels animals per constatar el seu estat de salut i comprovar que tot estava en ordre. Amb el vistiplau tècnic, els membres de l'associació taurina del municipi han iniciat la tempta de vaquetes. Des de megafonia, d'on la música a volum elevat ha amenitzat tota l'activitat, s'ha recordat previ a cada tempta que la participació estava únicament permesa a majors de setze anys.
En la primera de les cinc temptes de vaquetes, una persona ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics a causa de lesions lleus després d'esquivar un dels animals i caure a terra. «Com a màxim són de dotze a quinze minuts; a l'animal se'l tracta molt bé, se li posa un tendal perquè no passi calor, dins del recinte a la vaqueta no se la toca, ni se la pega, ni se li tiren pedres. Qui li fa alguna cosa a la vaqueta, automàticament va fora», ha afirmat a l'ACN Jordi Leal, president de la Penya Taurina del Morell. «Hem de preservar que la vaqueta estigui bé i no sofreixi, és el nostre objectiu», ha afegit.
Una visió que xoca frontalment amb entitats naturalistes, com AnimaNaturalis, qui titlla aquesta tipologia d'actes de maltractament animal. «El fet que siguin vaquetes i no pas bous encara ho fa més abusiu i amb una burla més extrema cap a l'animal. Com que són animals de curta edat, els joves s'envalenteixen molt més. Crec que després del bou embolat i el capllaçat, amb la tempta de vaquetes és on més pateix l'animal per aquest contacte físic», ha assenyalat Aïda Gascón.
Les quatre primeres temptes del Morell es fan amb sis animals diferents cada cop, amb una mitjana d'edat d'uns dos anys. L'última tempta, prevista per aquest dilluns, comptarà amb deu vaquetes. El cost de l'activitat, que ascendeix fins a uns 15.000 euros, és assumit pel consistori morellenc.
Últim reducte d'espectacles taurins al Camp
El Morell, juntament amb el nucli de Miami Platja (Mont-roig del Camp), és l'últim reducte al Camp de Tarragona on es continuen celebrant aquest tipus d'espectacles taurins. En el cas de Miami Platja, la tempta va tenir lloc el cap de setmana del 25 de juliol. Pel que fa al Morell, l'organització apunta que fa 38 anys que es duu a terme i assegura que s'ha convertit en una «festivitat més del poble». D'altra banda, fonts municipals remarquen que l'activitat es fa seguint tots els protocols i que s'acull al marc legal que permet aquest tipus d'actes.
Políticament tampoc hi ha consens unànime envers aquesta activitat; des de l'oposició, el regidor d'ERC Albert Roig posa en dubte que es tracti d'una tradició i assevera que el fet que es continuï celebrant respon a motius «electorals».
Alhora, insta a l'equip de govern actual a impulsar una consulta ciutadana per recollir l'opinió de la població, mentre que l'alcalde Eloi Calbet es mostra partidari que en cas de celebrar-se, sigui impulsada a través d'una iniciativa ciutadana. En aquest sentit, Calbet ha explicat a l'ACN que existeix un reglament de participació ciutadana perquè qui ho consideri lideri la petició i en cas de celebrar-se, es compromet a què el resultat sigui vinculant.