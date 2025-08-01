Carreteres
Els morts a les carreteres tarragonines pugen a 22 en els primers set mesos de 2025
La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp
Un total de 22 persones han perdut la vida a les carreteres tarragonines en accidents mortals des de l'1 de gener fins al 31 de juliol de 2025, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta de 3 morts més respecte del mateix període de l’any passat. La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (5).
A Catalunya, el nombre de víctimes ascendeix a 87 persones en 81 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant les primers set mesos de l'any. Aquestes dades suposen un 6% més que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 82 persones en 74 sinistres.
Per altra banda, s'han registrat 465 ferits greus, dotze menys que en el mateix període de 2024. Les víctimes de col·lectius vulnerables han representat el 42,5% del total. En concret, 27 eren motoristes, 7 vianants i 3 ciclistes. El mes de juliol ha estat el pitjor de tot l'any amb 18 persones finades i Lleida ha registrat un repunt de l'accidentalitat, amb 10 víctimes mortals.De les 87 víctimes mortals d’aquest 2025, 69 eren homes i 18, dones. Pel que fa als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 76% són homes i el 24%, dones.
Els finats corresponents col·lectius vulnerables han representat el 42,5% del total. En concret, 27 eren motoristes, 7 vianants i 3 ciclistes. Els motoristes morts han estat els més nombrosos (27), un menys que l’any passat, i suposen el 31% del total de víctimes. Pel que fa a vianants i ciclistes, han perdut la vida un més i dos més que en els set primers mesos de 2024.
En aquest sentit, Trànsit ha fet una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat. També ha demanat a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (37), camió (7) i furgoneta (4).
Per tipologies, dels 81 sinistres mortals, 26 han estat accidents simples, 20 xocs frontals, 13 col·lisions laterals, 8 encalços i 7 atropellaments.
Les carreteres que han acumulat més morts són l’AP-7 (10), l’A-2 (6) i la C-58 (6), malgrat que, en general, s’ha mantingut la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12 i l’N-II han registrat enguany 4 morts cadascuna i la C-25, C-31 i C-16, 3 respectivament.
La franja d’edat que ha aglutinat més finats ha estat la de 55 a 64 anys (19), tot i que es manté la tendència enguany de més sinistralitat en les franges d’edat per sota dels 35 anys. Així, fins al 31 de juliol, 31 menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 35% del total de morts. En concret, hi ha hagut 14 morts de 15 a 24 anys, 14 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys. D’altra banda, entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 25 persones, i 12 més a partir dels 65 anys.
A més, un total de 42 accidents mortals han tingut lloc en dia feiner i la resta, 45, en cap de setmana, festiu o vigília de festiu. El divendres és el dia que ha acumulat més víctimes mortals (18).
Fins al 31 de juliol 38 persones han perdut la vida a les carreteres de la demarcació de Barcelona, una més que el 2024. En aquest territori han mort 17 dels 27 motoristes. El Vallès Occidental (7) i Osona (6) han estat les comarques que han sumat més finats. Pel que fa a Tarragona, amb 22 morts enguany, ha anotat 3 morts més respecte del mateix període de l’any passat. La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (5). Al seu torn, Girona ha estat l’única demarcació en què ha baixat la mortalitat, amb 8 persones que han perdut la vida, 4 menys que en el mateix període de l’any passat. La meitat d’aquestes s’han produït a la comarca de la Selva (4).
Repunt de la sinistralitat a Lleida
A la demarcació de Lleida 19 persones han mort a les carreteres des de principi d'any, cinc més que en el mateix exercici de 2024. Aquest augment es deu, sobretot a les dades d’aquest mes de juliol, en què s’ha registrat un repunt de la sinistralitat en aquest territori amb 10 víctimes mortals.
Amb l’objectiu de revertir aquest increment de la mortalitat, Trànsit ha activat diverses mesures per contenir l’accidentalitat mortal i reforçar la seguretat viària. Per una banda, s’han instal·lat els quatre radars en remolc que té Trànsit en trams especialment sensibles de les carreteres lleidatanes, per controlar la velocitat i reduir conductes de risc. També s’ha incrementat la vigilància per part dels Mossos, amb més presència policial en punts estratègics de la xarxa viària.
Trànsit ha recordat que en l’actual època de l’any la mobilitat és elevada i ha fet una crida a la prudència en tots els desplaçaments per al que resta d’estiu. Alhora ha demanat als conductors màxima atenció al volant, evitar distraccions amb el mòbil i respectar els límits de velocitat.