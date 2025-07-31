Societat
Tarragona es bolca amb la festa de celebració de l'accés al tron del Rei Mohammed VI
El Consulat del Marroc a Tarragona va organitzar l'esdeveniment, en el qual hi van participar nombroses autoritats de la província
Representants de la societat civil tarragonina i nombroses autoritats de la demarcació van participar ahir en la festa de celebració de l'accés al tron del Rei del Marroc Mohammed VI. L'esdeveniment estava organitzat pel consulat del Marroc, amb l'objectiu de «reforçar vincles i compartir els valors de progrés, convivència i pau», va expressar la Cònsol, Ikram Chahine. «Visca la convivència entre els pobles», va exclamar.
La festa d'accés al tron del Rei del Marroc té una «càrrega emocional profunda i és un llaç d'unió amb la nostra pàtria», va recalcar Chahine, que va agrair la presència de les autoritats a l'esdeveniment. Tot seguit, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va posar en valor la comunitat marroquina del municipi, que «potencia el teixit econòmic i social». A més, Segura va recalcar que «tenim la voluntat compartida de construir comunitat», i va destacar el «respecte mutu» com a pilar per a «avançar junts en un món cada dia més complex».
En l'acte també hi van ser presents el president del Port, Santi Castellà; l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la delegada del govern de la Generalitat, Lucía López; diversos diputats, autoritats policials i nombrosos empresaris de la demarcació, entre altres.
Cultura i gastronomia
La festa va tenir l'objectiu de mostrar i compartir la cultura i gastronomia del poble del Marroc. Durant tota la gala, hi va haver actuacions musicals i una àmplia oferta gastronòmica amb els plats típics de la gastronomia del país.