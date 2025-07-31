Turisme
Mont-Roig del Camp, un dels tres punts turístics d'Espanya amb més pernoctacions
Els pisos turístics i els càmpings registren el millor juny de la història amb gairebé 810.000 viatgers
El nombre d’usuaris en càmpings i pisos turístics va assolir un juny de rècord, amb 653.045 i 156.393 viatgers, segons dades provisionals de l'INE. Es tracta de valors màxims de les dues sèries històriques, que es remunten al 1999 i 2000, respectivament.
Els viatgers en càmpings es van incrementar un 11,9% respecte al juny del 2024 i els d’allotjaments turístics un 28,7%. Ambdós van sumar el 90% del total d’hostes en allotjaments extrahotelers al juny, que va ser de 907.618, un 10,2% més en comparació amb l’any passat. En canvi, els visitants en albergs van caure un 20,3% (38.464) i en turisme rural un 3,6% (49.716). Les pernoctacions també van fixar un rècord en un sisè mes de l’any amb un total de 4.056.013, un 16,9% interanual més.
Els càmpings i els pisos turístics també van ser els únics allotjaments que van registrar valors positius en les pernoctacions, amb pujades del 18,5% (3.101.563) i del 17,3% (736.839), respectivament. Per contra, els albergs van experimentar un descens del 15,4% (93.019) i del 8,9% en allotjaments de turisme rural (124.592).
Quant a l’estada mitjana, el turisme rural i els albergs van pujar en comparació amb el juny del 2024. En els primers allotjaments es va passar de 2,22 dies a 2,51 i en els segons de 2,28 a 2,42. També els viatgers en càmpings van ampliar-la lleument, de 4,42 a 4,68 dies. En canvi, els usuaris de pisos turístics van escurçar l’estada, de 5,17 dies a 4,71.
Per zones turístiques, la Costa Brava va ser el destí preferit per als usuaris dels càmpings de l’estat espanyol, on van notificar-se més d’1,4 milions de pernoctacions. Els punts turístics amb més pernoctacions de l’Estat van ser Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Mont-Roig del Camp (Baix Camp) i Benidorm.
Al conjunt de l’Estat, les pernoctacions turístiques extrahoteleres van augmentar un 8% al juny respecte el mateix període del 2024, superant els 15,1 milions. Es van incrementar als càmpings (11,2%), al turisme rural (9,6%) i als pisos turístics (6,9%), però van retrocedir als albergs un 5,2%.